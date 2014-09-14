ضبط 4 كيلو بانجو و300 قرص مخدر بحوزة سيدة وعاطل بقنا

تمكنت الأجهزة الأمنية بقنا من ضبط 4 كيلو من نبات البانجو المخدر و300 قرص مخدر بحوزة سيدة وعاطل خلال حملة أمنية بمركز ومدينة قنا.

كان اللواء حسن السوهاجى مدير امن قنا قد تلقى اخطارا بضبط كمية من المواد المخدرة ، وكشفت التحريات قيام حملة أمنية بضبط ” سناء . ع . م ” -33 سنه- ومقيمة بدائرة القسم وبحوزتها كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 2 كيلو جرام و 300 قرص من عقار التامول المخدر ومبلغ مالى 100 جنية.

كما تمكنت الحملة من ضبط ” سعيد .ش. ج ” -35 سنة- ومقيم دائرة المركز وبحوزتة كمية من نبات البانجو وزنت 2 كيلو جرام.

تحرر محضر بالواقعتين لتتولى النيابة التحقيق.