أخبار عاجلة

مساء الأنوار - قراءة فى صحافة الغد .. الثلاثاء 04 إبريل 2017 .. مع أ. محمد صيام -
مساء الانوار: لقاء مع ك/ خوان ماكيدا المدير الفني لـ الإتحاد السكندري ود. شريف إبراهيم -
مصدر: نجم الزمالك السابق تعدى بالضرب على موظف بإمبابة.. وأمن الجيزة ترد -
سحر نصر: ترامب وعد بضخ استثمارات أمريكية في السوق المصري -
جامعة أسوان تنظم مهرجان «أيام اللغة البرتغالية» بمشاركة دولية -
وزير الإسكان يوافق على تخصيص 10 أفدنة لإقامة وحدة إدارة مرور بالأقصر -
«صحة البرلمان» تكتشف عجزا في الأطباء والتمريض بمستشفيات أسوان -
مساء الانوار - لقاءات على هامش كأس رئيس دولة الإمارات للخيول العربية -
مساء الأنوار - د. شريف إبراهيم: الاهلى والزمالك بالفعل طلبا كاسونجو من الاتحاد السكندري -
وصول أبناء محمود عبد العزيز إلى عزاء والدة بوسي شلبي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

أقباط من أجل الوطن : تعديل قانون العقوبات لتجريم التمويل الأجنبي يساعدعلى محاربة الإرهاب

Google+ Print
أقباط من أجل الوطن : تعديل قانون العقوبات لتجريم التمويل الأجنبي يساعدعلى محاربة الإرهاب أقباط من أجل الوطن : تعديل قانون العقوبات لتجريم التمويل الأجنبي يساعدعلى محاربة الإرهاب

أشاد محب شفيق أمين الاتحاد العام لأقباط من أجل الوطن بالتعديل الذى انتهى إليه قسم التشريع بمجلس الدولة والخاص بتعديل المادة 78 من قانون العقوبات والفصل الخاص بمعاقبة كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ ولو بالواسطة من دولة أجنبية أموالاً سائلة بأى طريقة أخرى بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية أو المساس باستقلال البلاد، بعقوبة الإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه وأضاف لقد نجحت جهات خارجة في اختراق العديد من التجمعات و المؤسسات الاهلية للأضرار بالأمن القومي المصري و دعم الإرهاب من خلال التمويل الأجنبي و الذي زاد بعد ثورة 25 يناير .

وطالب شفيق الدولة و الأجهزة الرقابية بمراجعة دقيقة لكل المؤسسات التي حصلت علي تمويل من الخارج بعد ثورة 25 يناير و أين ذهب هذا التمويل لأن هناك من إستغل الغياب الأمني بعد الثورة و قام بأخد تمويلات للإضرار بالبلاد .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا