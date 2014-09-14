أقباط من أجل الوطن : تعديل قانون العقوبات لتجريم التمويل الأجنبي يساعدعلى محاربة الإرهاب

أشاد محب شفيق أمين الاتحاد العام لأقباط من أجل الوطن بالتعديل الذى انتهى إليه قسم التشريع بمجلس الدولة والخاص بتعديل المادة 78 من قانون العقوبات والفصل الخاص بمعاقبة كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ ولو بالواسطة من دولة أجنبية أموالاً سائلة بأى طريقة أخرى بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية أو المساس باستقلال البلاد، بعقوبة الإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه وأضاف لقد نجحت جهات خارجة في اختراق العديد من التجمعات و المؤسسات الاهلية للأضرار بالأمن القومي المصري و دعم الإرهاب من خلال التمويل الأجنبي و الذي زاد بعد ثورة 25 يناير .

وطالب شفيق الدولة و الأجهزة الرقابية بمراجعة دقيقة لكل المؤسسات التي حصلت علي تمويل من الخارج بعد ثورة 25 يناير و أين ذهب هذا التمويل لأن هناك من إستغل الغياب الأمني بعد الثورة و قام بأخد تمويلات للإضرار بالبلاد .