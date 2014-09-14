حسام حسن يرفض إعلان التشكيل الأساسي لمباراة السوبر حفاظا على السرية

استقر حسام حسن المدير الفنى للزمالك على التشكيل الأساسى للمباراة لكنه رفض الافصاح عنه الا قبل ساعة واحدة فقط من اللقاء ، حرصاً منه على السرية الكاملة ورغبته فى مفاجأة الأهلى بالتشكيل الذى سيبدأ به ، ورغم استقراره على التشكيل الا انه كان يفاضل حتى اللحظات الأخيرة بين الثنائى حمادة طلبة وعمر جابر للعب فى مركز الظهير الأيمن ، خاصة فى ظل غياب حازم امام للإيقاف ، وكان حسام يتمنى وجود حازم فى تلك المباراة لتشكيل خطورته عن طريق الجانبين فى ظل وجود المتألق محمد عبد الشافى فى مركز الظهير الأيسر.

ولعب المدير الفنى لنادى الزمالك دوراً مهماً فى معالجة خالد قمر مهاجم الفريق نفسياً بعد إصابته بحالة من الاحباط الشديد نتيجة عدم توفيقه فى إحراز الأهداف خلال مباريات المنتخب الوطنى وتعرضه لهجوم شديد لإضاعة الفرص خلال المباريات الرسمية التى كانت كفيلة بتأمين موقف المنتخب فى التصفيات الافريقية المؤهلة لكأس الامم 2015 بالمغرب..