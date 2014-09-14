التركيز شعار اللحظات الأخيرة في الأهلى قبل مباراة السوبر

شهدت الساعات الاخيرة فى الأهلى حالة من التركيز الشديد عند جميع اللاعبين بعدما اختار الاسبانى جاريدو 18 لاعبا للسوبر وهم شريف اكرامي واحمد عادل فى حراسة المرمى وخط الدفاع سعد سميرو محمد نجيب و شريف حازم و باسم علي و وصبري رحيل وحسن السيد وفى خط الوسط: حسام عاشورو حسام غالي و محمود ترزيجيه و محمد رزق و وليد سليمان و رمضان صبحي.وفي خط الهجوم عماد متعب و عمر جمال و احمد عبد الظاهرو صلاح الدين سعيد واستبعد جارديو محمد فاروق لعدم جاهيزته .

> وبدابرنامج الاهلى فى الساعات الاخيرة بالافطار ثم وجبة العذاء ثم محاضرة قبل التوجة للاستاد .وقد حرص المهندس محمود طاهر رئيس النادي الأهلي باللاعبين علي تحفيز اللاعبين بضرورة الظهور بشكل وروح طيبة في هذا اللقاء المرتقب و إحراز لقب السوبر المحلي ليكون دفعة معنوية قوية للاعبين مع انطلاقة الموسم المحلي الجديد وقبل مواجهة القطن الكاميروني الأسبوع المقبل في ذهاب نصف نهائي الكونفيدرالية .

> ابدي المهندس محمود طاهر ثقته الكبيرة في الجهاز الفني واللاعبين ومنظومة الكرة في النادي بوجود الكابتن علاء عبد الصادق المشرف العام علي الكرة والكابتن وائل جمعة مدير الكرة علي بذل كل الجهد للظهور بشكل يليق باسم الأهلي وجماهيره في هذه المباراة .