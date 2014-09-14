تقارير - كريستيانو رونالدو يرغب في الرحيل عن ريال مدريد

مدريد، (إفي): كشفت تقارير إخبارية أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قرر الرحيل عن ريال مدريد والعودة إلى إنجلترا.

وأشارت صحيفة (صنداي اكسبريس) إلى أن قرار كريستيانو يأتي نتيجة معارضته للإدارة الرياضية للنادي، وتحديدا بعد رحيل أنخيل دي ماريا وشابي ألونسو، فضلا عن البداية السيئة لموسم الريال.

وأوضح المصدر أن الدوري الإنجليزي سيكون وجهة كريستيانو المقبلة، الا أنه لم يتحدد بعد ما إذا كان سيعود إلى مانشستر يونايتد، أو ينضم إلى غريمه الأزلي مانشستر سيتي.

وأضاف أن كريستيانو قد يرحل عن الريال مقابل 75 مليون يورو في 2015 حينما يتم عامه الثلاثين.

ولكن المان يونايتد سيكون عليه دفع مبلغ مالي كبير لاتمام صفقة راداميل فالكاو، الذي يلعب في صفوفه على سبيل الإعارة، فضلا عن عدم وضوح موقف مدربه الجديد، لويس فان جال، ما يجعل المان سيتي أقرب من ضم "صاروخ ماديرا" الموسم المقبل، وفقا للمصدر.