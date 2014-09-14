سيميوني يستدعي جميع لاعبيه المتاحين لمواجهة أتليتكو وأولمبياكوس

مدريد، (إفي): استدعى الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني لأتليتكو مدريد جميع لاعبيه المتاحين للمشاركة في أول لقاءاته بدوري أبطال أوروبا أمام أولمبياكوس اليوناني الثلاثاء المقبل.
وغاب الأوروجوائي كريستيان "سيبويا" رودريجز عن القائمة حيث يتعافى من الام عضلية يعاني منها.
واستدعى سيميوني كل اللاعبين المتاحين، على غرار ما قام به قبل مواجهة ريال مدريد في الليجا والتي انتهت لصالح الروخيبلانكوس بهدفين لواحد، للسفر إلى أثينا.
وأجرى أتلتيكو تدريباته صباح الأحد استعدادا لأولى مواجهاته في دوري الأبطال أمام أولمبياكوس اليوناني، والتي يخوضها بعد خمس مباريات خاضها هذا الموسم دون أن يتعرض للهزيمة، حيث فاز في ثلاث وتعادل في اثنتين.
وتضم القائمة كلا من: ميجل أنخل موريا وجان أوبلاك وخوانفران توريس وخيسوس جاميز وجواو ميراندا ودييجو جودين وخوسيه ماريا خيمينيز وجيميرمي سيكيرا وكريستيان أنسالدي وتياجو ميندش وجابي فرناندز وماريو سواريز وراؤول جارسيا وأردا توران وساؤول نيجيز وكوكي ريسوريكسيون وأليسيو تشرشي وأنطوان جريزمان وراؤول خيمينيز وماريو ماندزوكيتش.