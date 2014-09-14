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كروس: مستوانا أمام أتليتكو يضمن لنا الفوز بالكثير من المباريات

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كروس: مستوانا أمام أتليتكو يضمن لنا الفوز بالكثير من المباريات كروس: مستوانا أمام أتليتكو يضمن لنا الفوز بالكثير من المباريات

مدريد، (إفي): أكد الألماني توني كروس، المنضم حديثا إلى صفوف ريال مدريد الإسباني أن المستوى الذي ظهر به الفريق أمام أتليتكو مدريد يضمن للملكي الفوز بالكثير من المباريات، وذلك رغم الخسارة أمام "الروخيبلانكوس" بهدفين لواحد على ملعب سانتياجو برنابيو، معقل الميرينجي.

وقال كروس، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، "اذا لعبنا بنفس مستوى مباراة أتليتكو، سنفوز بالكثير من المباريات هذا الموسم".

ومن جانبه قال خيسي المصاب، عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، "الهزيمة أمر مؤسف. لابد من الحفاظ على وحدتنا، الأمر لا يتعلق بالبدايات، وانما بالنهايات. عاش الفريق والجماهير".

وتلقى الريال هزيمته الثانية في الليجا، بعد أن خسر أمام ريال سوسيداد بأربعة أهداف مقابل اثنين، ليحتل المركز الـ13 برصيد ثلاث نقاط.

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