بالصور والفيديو.. محافظ الفيوم ومدير الأمن يعقدان لقاء مع الأهالي عقب إفتتاح قسم شرطة أبشواى

افتتح الدكتور حازم عطية الله، محافظ الفيوم واللواء الشافعى حسن، مساعد وزير الداخلية مدير الأمن أعمال الصيانة والتطوير بقسم شرطة أبشواى، بحضور اللواء خالد عبد العزيز سكرتير عام المحافظة والعقيد حاتم طاهر المستشار العسكرى للمحافظة وحشد كبير من القيادات التنفيذية والسياسية والشعبية والأمنية ورجال الدين الإسلامى والمسيحى.

عقب الافتتاح قام محافظ الفيوم ومدير الأمن بتفقد أعمال الصيانة والتطوير داخل قسم الشرطة والمكاتب الإدارية واستراحات الضباط، ثم عقدا لقاءً مفتوحاً مع القيادات التنفيذية والسياسية والشعبية والأمنية وحشود المواطنين التى حضرت الافتتاح بدأ بالوقوف دقيقة حداد على أرواح جميع الشهداء.

فى كلمته أعرب مدير أمن الفيوم عن شكره وتقديره لأهالى أبشواى لحضورهم الاحتفال، مؤكداً أن هذه الحشود الغفيرة من المواطنين هى خير رد على ما حدث بعد يوم 14 أغسطس 2013 من قلة خسيسة استهدفت زعزعة أمن الوطن واستقراره.

وأشار إلى أن الدين لم ينتشر بالسيف وإنما بالأخلاق وحسن المعاملة، وأكد أن ما حدث عقب فض اعتصامى رابعة والنهضة لن يتكرر مرة أخرى مهما حدث، وأن الأحوال قد استقرت حالياً وعادت الأمور الى طبيعتها

وأكد محافظ الفيوم ضرورة تضافر جهود كافة فئات الشعب كلُ فى موقعه فى سبيل نهضة مصر وتقدمها وتشجيع الإنتاج ودفع عجلة التنمية إلى الأمام، وكذلك ضرورة تضافر جهود الأهالى مع رجال الشرطة وأن ينال رجل الشرطة التقدير والاحترام الذى يستحقه لأنه يبذل نفسه فى سبيل الوطن.

وأعرب المحافظ عن سعادته بالحشد الكبير من المواطنين الذين حضروا الحفل للتأكيد على وحدة كافة أطياف الشعب فى مواجهة الإرهاب.

كان مركز شرطة أبشواى قد تعرض للهجوم من قبل أنصار الرئيس المعزول محمد مرسى فى الأحداث التى تلت فض اعتصامى رابعة والنهضة وقاموا بإحراق القسم وسرقة محتوياته من السلاح, وتكلفت أعمال الصيانة والترميم والتطوير 2,1 مليون جنيه جهود ذاتية.

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