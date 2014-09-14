نقابة مهندسى الفيوم تكرم 250 من الحاصلين على الدكتوراه والمحالين للتقاعد

تقيم نقابة المهندسين بالفيوم، الأربعاء القادم، بقاعة المؤتمرات الكبرى بنادي قارون الرياضي حفلا لتكريم 250 من المهندسين أعضاء النقابة من الحاصلين على الماجستير والدكتوراه والمهندسين المحالين للتقاعد للجهود المخلصة التي أدوها خلال فترة أعمالهم , كما تكرم النقابة أوائل دفعة كلية الهندسة بجامعة الفيوم للعام الدراسي 2013 /2014.

صرح بذلك المهندس هشام والى نقيب المهندسين بالمحافظة, وقال إن النقابة تكرم خلال الحفل حفظة القرآن الكريم من أبناء النقابة, مشيراً إلى أن الحفل يوجد روح التنافس بين المهندسين من أعضاء النقابة لخدمة مجتمعهم , ويشد على أيدي المتفوقين ويدفعهم إلى التميز والابتكار.

يحضر الحفل اللواء خالد أبو بكر السكرتير العام لمحافظة الفيوم , والمهندس طارق النبراوى النقيب العام , وأعضاء النقابة العامة , والجمعية العمومية لنقابة المهندسين بالفيوم