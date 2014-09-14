محافظة القليوبية ترسل قوافل لمراكز الشباب لإتاحة فرص عمل جديدة

أرسلت محافظة القليوبية، قوافل للتوظيف للذهاب إلى مراكز شباب المحافظة وذلك للعمل على إتاحة فرص عمل أمام شباب المحافظة، للقضاء على مشكلة البطالة نهائيا والتي باتت تؤرق كل أسرة مصرية.

تبدأ القوافل بزيارة مركز شباب منشية النور ، يوم الإثنين الموافق 15 سبتمبر2014 حيث يضم هذا المركز 5 قرى هي قرى مرصفا وكفر العرب والشموت وكفر الشموت وكفر الحمام، ثانيا زيارة قافلة توظيف يوم الثلاثاء الموافق 16 سبتمبر إلى مركز شباب مدينة بنها والذي يضم 8 قرى هي كفر الجزار وورورة وميت الحوفيين ودملو وبطا وكفر بطا وبقيرة وكفر أبو زكري.

كما تنطلق القافلة الثالثة يوم الأربعاء الموافق 17 سبتمبر الى مركز شباب كفر مناقر والتابع له 6 قرى هي قرى طحلة وكفر طحلة ودجوى وساحل دجوى والرملة وميت العطار، والقافلة الرباعة يوم الخميس الموافق 18 سبتمبر إلى مركز شباب شبلنجة والتابع له 9 قرى هي شبلنجة وكفر أبو زهرة ونقباس وميت السباع وكفر مويس وجمجرة وكفر الأربعيين وميت راضي وكفر سعد.

وتنطلق القافلة الخامسة لمركز شباب سندنهور يوم السبت الموافق 20/9 والتابع له سبع قرى هي سندنهور وكفر سندنهور وميت عاصم وفرسيس وكفر فرسيس وكفر الحصة ومجول ، وأخيرا مركز شباب بتمدة يوم الأحد الموافق 21 سبتمبر2014 والتابع له 5 قرى هي بتمدة وجزيرة بلي وكفر الشيخ إبراهيم وكفر عطا الله ومنشأة دياب.