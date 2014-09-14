أخبار عاجلة

مساء الأنوار - قراءة فى صحافة الغد .. الثلاثاء 04 إبريل 2017 .. مع أ. محمد صيام -
مساء الانوار: لقاء مع ك/ خوان ماكيدا المدير الفني لـ الإتحاد السكندري ود. شريف إبراهيم -
مصدر: نجم الزمالك السابق تعدى بالضرب على موظف بإمبابة.. وأمن الجيزة ترد -
سحر نصر: ترامب وعد بضخ استثمارات أمريكية في السوق المصري -
جامعة أسوان تنظم مهرجان «أيام اللغة البرتغالية» بمشاركة دولية -
وزير الإسكان يوافق على تخصيص 10 أفدنة لإقامة وحدة إدارة مرور بالأقصر -
«صحة البرلمان» تكتشف عجزا في الأطباء والتمريض بمستشفيات أسوان -
مساء الانوار - لقاءات على هامش كأس رئيس دولة الإمارات للخيول العربية -
مساء الأنوار - د. شريف إبراهيم: الاهلى والزمالك بالفعل طلبا كاسونجو من الاتحاد السكندري -
وصول أبناء محمود عبد العزيز إلى عزاء والدة بوسي شلبي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

محافظة القليوبية ترسل قوافل لمراكز الشباب لإتاحة فرص عمل جديدة

Google+ Print
محافظة القليوبية ترسل قوافل لمراكز الشباب لإتاحة فرص عمل جديدة محافظة القليوبية ترسل قوافل لمراكز الشباب لإتاحة فرص عمل جديدة

محافظة القليوبية

أرسلت محافظة القليوبية، قوافل للتوظيف للذهاب إلى مراكز شباب المحافظة وذلك للعمل على إتاحة فرص عمل أمام شباب المحافظة، للقضاء على مشكلة البطالة نهائيا والتي باتت تؤرق كل أسرة مصرية.

تبدأ القوافل بزيارة مركز شباب منشية النور ، يوم الإثنين الموافق 15 سبتمبر2014 حيث يضم هذا المركز 5 قرى هي قرى مرصفا وكفر العرب والشموت وكفر الشموت وكفر الحمام، ثانيا زيارة قافلة توظيف يوم الثلاثاء الموافق 16 سبتمبر إلى مركز شباب مدينة بنها والذي يضم 8 قرى هي كفر الجزار وورورة وميت الحوفيين ودملو وبطا وكفر بطا وبقيرة وكفر أبو زكري.

كما تنطلق القافلة الثالثة يوم الأربعاء الموافق 17 سبتمبر الى مركز شباب كفر مناقر والتابع له 6 قرى هي قرى طحلة وكفر طحلة ودجوى وساحل دجوى والرملة وميت العطار، والقافلة الرباعة يوم الخميس الموافق 18 سبتمبر إلى مركز شباب شبلنجة والتابع له 9 قرى هي شبلنجة وكفر أبو زهرة ونقباس وميت السباع وكفر مويس وجمجرة وكفر الأربعيين وميت راضي وكفر سعد.

وتنطلق القافلة الخامسة لمركز شباب سندنهور يوم السبت الموافق 20/9 والتابع له سبع قرى هي سندنهور وكفر سندنهور وميت عاصم وفرسيس وكفر فرسيس وكفر الحصة ومجول ، وأخيرا مركز شباب بتمدة يوم الأحد الموافق 21 سبتمبر2014 والتابع له 5 قرى هي بتمدة وجزيرة بلي وكفر الشيخ إبراهيم وكفر عطا الله ومنشأة دياب.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا