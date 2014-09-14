إنشاء مدرسة دولية بالبحر الأحمر بتكلفة 70مليون جنية وأخرى للمتفوقين العام القادم

أكد اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر أن المحافظة بدأت في إنشاء مدرسة دولية بتكلفة تفوق 70 مليون جنيه ، ومدرسة اخري للمتفوقين تبدأ العام الدراسي القادم 2015-2016، وتقبل المتفوقين من أبناء الصعيد.

وأضاف عبد الله خلال حفل تكريم أوائل الشهادات بالمحافظة أنه تم التنسيق مع رؤساء جامعات المنصورة وبورسعيد وكفر الشيخ وجنوب الوادي لتقديم منح مجانية لأبناء جنوب البحر الأحمر، وبناء على رغبات الطلاب تم التنسيق مع جامعة جنوب الوادى واتخذ مجلس هذه الجامعات قرارا ان التعليم لأبناء حلايب وشلاتين مجانا مساهمة فى تطوير الجنوب.

وأعطى المحافظ توجيهاته باتخاذ الإجراءات بتعيين كل الحاصلين على مؤهلات عليا ومتوسطة بحلايب وشلاتين ليشمل الإهتمام كافة المراحل التعليمية.