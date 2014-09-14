أخبار عاجلة

مساء الأنوار - قراءة فى صحافة الغد .. الثلاثاء 04 إبريل 2017 .. مع أ. محمد صيام -
مساء الانوار: لقاء مع ك/ خوان ماكيدا المدير الفني لـ الإتحاد السكندري ود. شريف إبراهيم -
مصدر: نجم الزمالك السابق تعدى بالضرب على موظف بإمبابة.. وأمن الجيزة ترد -
سحر نصر: ترامب وعد بضخ استثمارات أمريكية في السوق المصري -
جامعة أسوان تنظم مهرجان «أيام اللغة البرتغالية» بمشاركة دولية -
وزير الإسكان يوافق على تخصيص 10 أفدنة لإقامة وحدة إدارة مرور بالأقصر -
«صحة البرلمان» تكتشف عجزا في الأطباء والتمريض بمستشفيات أسوان -
مساء الانوار - لقاءات على هامش كأس رئيس دولة الإمارات للخيول العربية -
مساء الأنوار - د. شريف إبراهيم: الاهلى والزمالك بالفعل طلبا كاسونجو من الاتحاد السكندري -
وصول أبناء محمود عبد العزيز إلى عزاء والدة بوسي شلبي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

إنشاء مدرسة دولية بالبحر الأحمر بتكلفة 70مليون جنية وأخرى للمتفوقين العام القادم

Google+ Print
إنشاء مدرسة دولية بالبحر الأحمر بتكلفة 70مليون جنية وأخرى للمتفوقين العام القادم إنشاء مدرسة دولية بالبحر الأحمر بتكلفة 70مليون جنية وأخرى للمتفوقين العام القادم

اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر

أكد اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر أن المحافظة بدأت في إنشاء مدرسة دولية بتكلفة تفوق 70 مليون جنيه ، ومدرسة اخري للمتفوقين تبدأ العام الدراسي القادم 2015-2016، وتقبل المتفوقين من أبناء الصعيد.

وأضاف عبد الله خلال حفل تكريم أوائل الشهادات بالمحافظة أنه تم التنسيق مع رؤساء جامعات المنصورة وبورسعيد وكفر الشيخ وجنوب الوادي لتقديم منح مجانية لأبناء جنوب البحر الأحمر، وبناء على رغبات الطلاب تم التنسيق مع جامعة جنوب الوادى واتخذ مجلس هذه الجامعات قرارا ان التعليم لأبناء حلايب وشلاتين مجانا مساهمة فى تطوير الجنوب.

وأعطى المحافظ توجيهاته باتخاذ الإجراءات بتعيين كل الحاصلين على مؤهلات عليا ومتوسطة بحلايب وشلاتين ليشمل الإهتمام كافة المراحل التعليمية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا