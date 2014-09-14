رفض استئناف أبطال فيديو حفل الزواج الشواذ على قرار حبسهم

قررت محكمة مستأنف قصر النيل،رفض إستئناف 8 متهمين من أبطال فيديو حفل الزواج بين رجلين مثليين جنسياً، والذي أقيم داخل مركب على نهر النيل، واستمرار حبسهم15 يوماً على ذمة التحقيق.

كانت مباحث الآداب،ألقت القبض على أبطال فيديو حفل الزواج بين رجلين مثليين جنسياً خلا حفل على مركب بنهر النيل، والذي أثاره النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، من بينهم الرجلان المتزوجان، ويظهر في الفيديو والذي تم تداوله بعنوان “لأول مرة فى مصر الاحتفال بزواج شواذ وسط النيل”، حيث مجموعة من الشباب على أحد المراكب، يطلقون الزغاريد ويغنون فيما يقوم أحدهم بإهداء شاب آخر خاتم الزواج، وسط تهانى زملائهما والذين أحضروا لهما كعكة زفاف عليها صورتهما.