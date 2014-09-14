أستراليا تشارك في حرب «داعش» بـ 600 جندي و10 طائرات

أعلن رئيس الوزراء الأسترالي، توني أبوت، الأحد، أن بلاده سترسل قوة مكونة من 600 عنصر و10 طائرات، إلى الإمارات العربية المتحدة، للمشاركة في مواجهة تنظيم «داعش»، استجابة لطلب من الولايات المتحدة.

وقال أبوت إن القوات الأسترالية ستتكون من 200 جندي، و400 من القوات الجوية، بالإضافة إلى 8 طائرات عسكرية مقاتلة، وطائرة إنذار مبكر، وطائرة تزويد بالوقود.

وأكد أبوت، أن القوات الأسترالية تهدف للمشاركة في منع حدوث كارثة إنسانية، وفي حماية آلاف العراقيين من القتل على يد التنظيم الإرهابى.

وشدد على أن العملية العسكرية ضد التنظيم لا تستهدف دولة معينة، ولا دينا معينا، وإنما تسعى لحماية العالم من تهديد إرهابي لم يُر له مثيل.