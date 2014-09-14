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الأهلي: لن نلعب في بورسعيد مرة أخرى

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الأهلي: لن نلعب في بورسعيد مرة أخرى الأهلي: لن نلعب في بورسعيد مرة أخرى

استبعد محمد عبد الوهاب عضو مجلس إدارة الأهلي أن يلعب فريق الكرة مجددًا في إستاد بورسعيد بعد نهاية العقوبة الموقعة على الملعب.

وقال عبد الوهاب في تصريحات تليفزيونية: "ملتزمين بقرارات الاتحاد الدولي، والعقوبة التي وقعها على إستاد بورسعيد".

وكان "الفيفا" والمحكمة الرياضية الدولية "كاس" قررا عدم اللعب على إستاد بورسعيد 3 أعوام، بعد الكارثة التي راح ضحيتها 72 مشجعًا من جماهير الأهلي أول فبراير 2012.

وأضاف عضو مجلس إدارة الأهلي: "سنواجه المصري في الجونة، وفقًا لما حدده اتحاد الكرة والجهات الأمنية".

وأتم عبد الوهاب: "أعتقد أن الأهلي لن يلعب في إستاد بورسعيد مرة أخرى".

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