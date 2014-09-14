حجز قضية حل روابط الأولتراس إلى 27 سبتمبر للنطق بالحكم

قررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، حجز قضية حل روابط الأولتراس في مصر واعتبارها مجموعات إرهابية إلى يوم 27 سبتمبر الجاري للنطق بالحكم.
وكان مرتضى منصور رئيس الزمالك قد أقام دعوى قضائية تطالب بحل كل روابط الأولتراس في مصر، واعتبارها جماعات إرهابية.
ويزعم رئيس الزمالك أنه تعرض لمحاولة اغتيال أمام بوابة النادي الأبيض، ويتهم أولتراس وايت نايتس بتدبيرها.
وقال بعدها مرتضى أن المادة 86 من قانون العقوبات، تعتبر الأولتراس مجموعات إرهابية، ولذلك يطالب بحلها.
ويجد مرتضى رفضا من عدد من الأندية، على رأسها الأهلي ووادي دجلة.