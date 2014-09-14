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الحضري ينفي اعتزاله اللعب الدولي

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الحضري ينفي اعتزاله اللعب الدولي الحضري ينفي اعتزاله اللعب الدولي

نفى عصام الحضري حارس مرمى الإسماعيلي ومنتخب ، الأخبار التي ترددت بشأن اعتزاله اللعب الدولي عقب الهزيمة أمام تونس 1-0 في تصفيات كاس أمم إفريقيا.

وقال الحضري في تصريحات للصحفيين "مستمر مع ، لأنه يحتاج إلى لاعبين خبرة خاصة بعد اعتزال الثنائي محمد أبو تريكة ووائل جمعة".

وتابع الحضري "ابتعادي عن المنتخب في الوقت الحالي، سوف يؤدي إلى المزيد من الصعوبات للفريق خلال مشواره بالتصفيات".

وأضاف الحضري "الوصول لنهائيات كأس أمم إفريقيا، بات صعبا بعد الهزيمة أمام السنغال وتونس، ولكن سنحاول على أمل التوفيق من الله."

وشدد الحضري على ضرورة التركيز ومواصلة الكفاح لتحقيق حلم الصعود الصعب.

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