أزمة بث واتهامات بالرشوة تهدد إقامة دربي السوبر

أثيرت أزمة كبيرة قبل ساعات من إقامة بث مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك، بسبب الأحقية في إذاعة المباراة حصريا.

ويتواجد في مقر اتحاد الكرة، مرتضى منصور رئيس الزمالك ولجنة الأندية سعيا لحل الأزمة التي تسبب فيها اتحاد الإذاعة والتلفزيون.

الأزمة بدأت بعد أن قرر اتحاد الإذاعة والتلفزيون برئاسة عصام الأمير، منح شارة بث المباراة إلى القنوات الأرضية والفضائية، رغم حصول شركة "بريزنتيشن" على حقوق بث المباراة حصريا وبيعها لقناة MBC مصر.

وهو الأمر الذي دفع مسؤولو "برزينتيشن" لاتهام الأمير بالحصول على رشوة من غرفة صناعة الإعلام المرئي والمسموع وقدرها 30 مليون جنيه، لمنحهم حقوق البث.

وإلى الأن مازال مصير بث المباراة غامضا، في ظل أحقية MBC مصر في نقل المباراة حصريا، ورفض اتحاد الإذاعة والتلفزيون منحها شارة البث رغم دفعها لمبلغ مليون و500 ألف جنيه مقابل نقل المباراة.

يُذكر أن المباراة من المقرر لها الانطلاق في تمام الثامنة مساء على ملعب استاد القاهرة.

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