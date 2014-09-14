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#دربى_سوبر .. ميدو: أتوقع تألق معروف مع الزمالك.. وإكرامي من الأهلي

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#دربى_سوبر .. ميدو: أتوقع تألق معروف مع الزمالك.. وإكرامي من الأهلي #دربى_سوبر .. ميدو: أتوقع تألق معروف مع الزمالك.. وإكرامي من الأهلي

يتوقع أحمد حسام "ميدو" مدير قطاع الناشئين بالزمالك توقع معروف يوسف من صفوف الفريق الأبيض في مواجهة الأهلي مساء الأحد في مباراة السوبر.

ويلعب الزمالك مع الأهلي على ملعب استاد القاهرة في مباراة السوبر بدون حضور جماهيري.

ودخل معروف يوسف المنضم حديثا من صفوف اتحاد الشرطة قائمة الزمالك للمباراة.

وقال ميدو لـFilGoal.com: "أتوقع تألق معروف يوسف مع الزمالك في هذه المباراة".

واستدرك متابعا "ومن الأهلي، أتوقع تألق شريف إكرامي".

وكان الزمالك خسر مباراة القمة الوحيدة التي لعبها تحت قيادة ميدو كمدير فني 1-0 بهدف أحمد توفيق في مرماه، في مباراة الفريقين في الدورة الرباعية لتحديد بطل الدوري.

وواصل متما "بشكل عام، ستكون المباراة صعبة على الفريقين، لأن كل مدرب سيرغب في إثبات نفسه مع بداية الموسم".

شاهد .. ميدو ديجيتال - فرص الأهلي والزمالك في السوبر

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