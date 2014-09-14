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اعتصام العشرات بكلية التربية الرياضية ببنها احتجاجًا على عدم تنفيذ مطالبهم

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اعتصام العشرات بكلية التربية الرياضية ببنها احتجاجًا على عدم تنفيذ مطالبهم اعتصام العشرات بكلية التربية الرياضية ببنها احتجاجًا على عدم تنفيذ مطالبهم

أرشيفية

نظم العشرات اعتصامًا بكلية التربيه بجامعة بنها، احتجاجًا على امتناع عميد الكلية عن تنفيذ قرار رئيس الجامعه بتنفيذ نسبة ال5% على الطلاب الراسبين، ورفع مواد الرسوب بحد اقصى مادتين فى حدود 5% من الدرجة النهائية ،مؤكدين على إن عميد الكلية قام بإجبارهم على دخول إمتحانات الدور الثانى وتأجيل تنفيذ قرار ال5% الى ما بعد الدور الثانى.
> و تحاول إدارة الجامعة إحتواء الأزمة والتواصل مع إدارة الكلية بهذا الشأن، حيث كان الدكتور على شمس الدين رئيس جامعة بنها، قد اصدر قرارًا برفع مواد الرسوب بحد اقصى مادتين فى حدود 5% من الدرجة النهائية للمادة بشرط أن يحقق ذلك نجاحا كاملًا او بمادتين على إن تكون هذه الدرجات من رصيد اعلى مواد نجاح للطالب بما يعنى ( عدم زيادة المجموع التراكمى للطالب نتيجة لذلك).
> وذلك فى اطار نص المادة 327 من اللائحة الطلابية على إن يكون ذلك استثنائيا للعام الدراسى 2013-2014 فقط .

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