بالصور.. محافظ الفيوم ومدير الأمن يفتتحان قسم شرطه ابشواي

افتتح، منذ قليل، اللواء الشافعي حسن، مدير أمن الفيوم يرافقه الدكتور حازم عطيه الله، محافظ الفيوم، قسم شرطة مركز ابشواي الذي تم إحراقه وإتلاف محتوياته وسرقة أسلحته الميري خلال أحداث الشغب التي شهدتها محافظة الفيوم في 14 أغسطس 2013 بالتزامن مع فض اعتصامي رابعه العدوية والنهضة.

قام مدير الأمن بقص الشريط في حضور قيادات مديريه الأمن والقيادات الشعبية والتنفيذية من الأحزاب والعمد والمشايخ ورجال الدين ، وتم خلال الافتتاح تفقد جميع غرف ومكاتب قسم الشرطه .

وأكد مدير الأمن علي ضرورة الانضباط وحسن معاملة المواطنين وتأكيد معني «الشرطة في خدمة الشعب».