حبس حارسين متهمين بتهريب مسجون بمدينة نصر4 أيام على ذمة التحقيقات

أمرت نيابة اول مدينة نصر برئاسة المستشار أحمد شورب بحبس حارسين متهمين بتهريب مسجون 4 أيام على ذمة التحقيق وإحالتهما للمحاكمة العاجلة.

تعود الواقعة إثر تكليف س. عبد الهادى و م. سنوسى التابعين لقسم أول مدينة نصر بمهمة توصيل السجين وليد بهاء لمحكمتى العجوزة والدقى إثر استصدار قرار بذلك للتحقيق معه على ذمة قضايا أخرى وحال وجودهم بالمحكمة قام السجين باستعطافهما بحجة دخول الحمام إلا أنه غافلهما، وقام بالقفز من شباك الحمام وفر هاربا .

> تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وتمت احالتهما الى النيابة التى تولت التحقيق.