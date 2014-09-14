محافظ القاهرة يسلم حجاج الجمعيات الأهلية تأشيرات السفر

التقى الدكتور جلال سعيد محافظ القاهرة اليوم بعثة حج الجمعيات الأهلية بالقاهرة، وقام بتسليم الحجاج التأشيرات وتذاكر السفر متمنياَ لهم حجاَ مقبولاَ وذنباَ مغفورا والعودة سالمين إلى ارض الوطن.

جاء ذلك خلال الحفل الذي نظمته مديرية الشئون الاجتماعية بالقاهرة بحضور ا / عز الدين فرغل رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعياتالأهلية ، وعدد من رؤساء ومندوبي الجمعيات بالقاهرة .

وشدد المحافظ على عصام برهام مدير مديرية الشئون الاجتماعية ورئيس البعثة والمشرفين الذين تم اختيارهم بحيادية من خيرة العاملين بالجمعيات الأهلية ضرورة تذليل كافة العقبات ، وأوصاهم خيرا بالحجاج وبأن يتحلوا بالصبر والتعاون معهم، وأن يكونوا على تواصل دائم بالحجاج ، ليس فقط في أداء مناسك الحج وإنما في الأمور الصحية والخدمية والتسكين ، وكافة الأمور الخاصة بهم .

ومن جانبه أكد عصام برهام مدير مديرية الشئون الاجتماعية بالقاهرة ورئيس البعثة انه تم إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بحجاج الجمعيات الأهلية وعددهم 1130حاج تم اختيارهم بالقرعة العلنية وبشفافية كاملة ، يخدمهم 24 مشرف بالإضافة إلىرئيس البعثة .

وأضاف أن تكاليف الرحلة جاءت على ثلاث مستويات مناسبة لجميع الفئات، ومن المقررأن تنطلق رحلة أول فوج من البعثة يومالثلاثاء القادم متوجهة إلى المدينة المنورةوينطلق أخر فوج من البعثة يوم الثلاثاء ٢٣ سبتمبر الحالى مشيراَ إلى أن بعثة محافظة القاهرة للحج الأهلي دائما ما تتميز بالسلوك الراقي وعدم إثارة أي مشاكل .

ا ش ا