تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة بفعل عمليات جني الأرباح

أغلقت جلسة تداول البورصة المصرية على تراجع مؤشرها الرئيسي بضغط من مبيعات المستثمرين المصريين، استمرارا لعملية جني الأرباح، ليغلق رأسمال البورصة السوقي على قيمة 516 مليار و466 مليون جنيه.

تم التداول على إجمالي 114 مليون و877 ألف سهم، بقيمة تداول إجمالية 501 مليون 174 ألف جنيه، من خلال تنفيذ 20 ألف و10 صفقات، تمت على أسهم 173 شركة، صعد منها 95، بينما تراجعت 48 شركة.

تراجع مؤشر البورصة الر ئيسي EGX30 بنسبة 0.51%، بمقدار 38 نقطة، ليسجل 9,427.42 نقطة.

بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 1.07%، بمقدار 7 نقاط، ليسجل 618.17 نقطة.

صعد أيضاً مؤشر EGX100 الأوسع نطاقاً بنسبة 0.14%، بمقدار نقتطين، ليسجل 1,120.24 نقطة.