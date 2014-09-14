بالفيديو والصور.. زحام بمكاتب بريد المنوفية لشراء شهادات إستثمار قناة السويس

شهدت مكاتب بريد محافظة المنوفية الرئيسية زحام كبير من أهالى المحافظة فى أولى أيام طرح شهادات قناة السويس الجديدة بالهيئة القومية للبريد فى 22 مكتب من أصل 109 بالمحافظة بشهادات إستثمار من بنك القاهرة وإستمرار العمل بـ 8 مكاتب حتى الساعة السادسة مساءا بشبين الكوم وقويسنا وبركة السبع وتلا.

وقال محمود جمال أنه كان يعمل بالخارج وعاد منذ ٦ أشهر وقام بشراء شهادات بقيمة ١٠ الاف جنيه قائلا تحويشة العمر هشارك بيها فى بناء مصر علشان اولادى مشيرا إلى انها أقل شىء نقدمه لمصر.

وأضافت الحاجة سيدة عزب أنها قررت شراء شهادات استثمار لقناة السويس بـمبلغ 26 ألف جنيه تحويشة سنين لقضاء فريضة الحج قائلة “إنها فضلت المساهمة فى بناء مصر عن قضائها فريضة الحج”.

وأضافت هناء إبراهيم، موظفة أنها حرصت على شراء شهادات استثمار بمبلغ ٥ الاف جنيها باسماء اولادها فى مشروع قناة السويس الجديدة للمساهمة فى فتح مجال الاستثمار مشيرة إلى ان فكرة طرح مكاتب البريد لشهادات الاستثمار صائبة.

وأشار عاطف إبراهيم مدير عام بالمعاش إلى أنه جاء اليوم لشراء شهادات استثمار بقناة السويس بمبلغ 35 ألف جنيه قيمة مدخراته بدفتر التوفير مشيرا إلى انه واجب وطنى على كل مصرى المساهمة فى بناء الوطن وتحقيق الاكتفاء للاجيال القادمة بمشروعات عملاقة .

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