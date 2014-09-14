أخبار عاجلة

مساء الأنوار - قراءة فى صحافة الغد .. الثلاثاء 04 إبريل 2017 .. مع أ. محمد صيام -
مساء الانوار: لقاء مع ك/ خوان ماكيدا المدير الفني لـ الإتحاد السكندري ود. شريف إبراهيم -
مصدر: نجم الزمالك السابق تعدى بالضرب على موظف بإمبابة.. وأمن الجيزة ترد -
سحر نصر: ترامب وعد بضخ استثمارات أمريكية في السوق المصري -
جامعة أسوان تنظم مهرجان «أيام اللغة البرتغالية» بمشاركة دولية -
وزير الإسكان يوافق على تخصيص 10 أفدنة لإقامة وحدة إدارة مرور بالأقصر -
«صحة البرلمان» تكتشف عجزا في الأطباء والتمريض بمستشفيات أسوان -
مساء الانوار - لقاءات على هامش كأس رئيس دولة الإمارات للخيول العربية -
مساء الأنوار - د. شريف إبراهيم: الاهلى والزمالك بالفعل طلبا كاسونجو من الاتحاد السكندري -
وصول أبناء محمود عبد العزيز إلى عزاء والدة بوسي شلبي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

بالفيديو والصور.. زحام بمكاتب بريد المنوفية لشراء شهادات إستثمار قناة السويس

Google+ Print
بالفيديو والصور.. زحام بمكاتب بريد المنوفية لشراء شهادات إستثمار قناة السويس بالفيديو والصور.. زحام بمكاتب بريد المنوفية لشراء شهادات إستثمار قناة السويس

زحام بمكاتب بريد المنوفية لشراء شهادات قناة السويس

شهدت مكاتب بريد محافظة المنوفية الرئيسية زحام كبير من أهالى المحافظة فى أولى أيام طرح شهادات قناة السويس الجديدة بالهيئة القومية للبريد فى 22 مكتب من أصل 109 بالمحافظة بشهادات إستثمار من بنك القاهرة وإستمرار العمل بـ 8 مكاتب حتى الساعة السادسة مساءا بشبين الكوم وقويسنا وبركة السبع وتلا.

وقال محمود جمال أنه كان يعمل بالخارج وعاد منذ ٦ أشهر وقام بشراء شهادات بقيمة ١٠ الاف جنيه قائلا تحويشة العمر هشارك بيها فى بناء علشان اولادى مشيرا إلى انها أقل شىء نقدمه لمصر.

وأضافت الحاجة سيدة عزب أنها قررت شراء شهادات استثمار لقناة السويس بـمبلغ 26 ألف جنيه تحويشة سنين لقضاء فريضة الحج قائلة “إنها فضلت المساهمة فى بناء مصر عن قضائها فريضة الحج”.

وأضافت هناء إبراهيم، موظفة أنها حرصت على شراء شهادات استثمار بمبلغ ٥ الاف جنيها باسماء اولادها فى مشروع قناة السويس الجديدة للمساهمة فى فتح مجال الاستثمار مشيرة إلى ان فكرة طرح مكاتب البريد لشهادات الاستثمار صائبة.

وأشار عاطف إبراهيم مدير عام بالمعاش إلى أنه جاء اليوم لشراء شهادات استثمار بقناة السويس بمبلغ 35 ألف جنيه قيمة مدخراته بدفتر التوفير مشيرا إلى انه واجب وطنى على كل مصرى المساهمة فى بناء الوطن وتحقيق الاكتفاء للاجيال القادمة بمشروعات عملاقة .

 

" frameborder="0">

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
سحر نصر: ترامب وعد بضخ استثمارات أمريكية في السوق المصري

سحر نصر: ترامب وعد بضخ استثمارات أمريكية في السوق المصري

نشرة مصراوي: السيسي في البيت الأبيض للمرة الأولى.. وقراران للبطاقات التموينية والتأمين الصحي

نشرة مصراوي: السيسي في البيت الأبيض للمرة الأولى.. وقراران للبطاقات التموينية والتأمين الصحي

أستاذ علوم سياسية: مصر ستلعب دورًا إقليميًا قويًا الفترة المقبلة

أستاذ علوم سياسية: مصر ستلعب دورًا إقليميًا قويًا الفترة المقبلة

تغطية خاصة - اللواء/ سمير فرج: مصر لن تدخل في أي صراع داخل دولة عربية

تغطية خاصة - اللواء/ سمير فرج: مصر لن تدخل في أي صراع داخل دولة عربية