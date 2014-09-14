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تأجيل محاكمة حبارة بـ«مذبحة رفح الثانية» إلى جلسة 17 سبتمبر

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تأجيل محاكمة حبارة بـ«مذبحة رفح الثانية» إلى جلسة 17 سبتمبر تأجيل محاكمة حبارة بـ«مذبحة رفح الثانية» إلى جلسة 17 سبتمبر

عادل حبارة

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار محمد فهمى تأجيل محاكمة عادل حبارة و34 متهمًا من خلية “الأنصار والمهاجرين” بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ”مذبحة رفح الثانية” الى جلسة 17 سبتمبر لمرافعة الدفاع.

وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين اتهامات بارتكاب جرائم إرهابية بمحافظات شمال سيناء والقاهرة وسيناء، ونسبت لهم كذلك ارتكاب ما يعرف إعلاميًا بـ”مذبحة رفح الثانية”، والتى راح ضحيتها 25 شهيدًا من مجندى الأمن المركزى بجانب قتل مجندين للأمن المركزى ببلبيس، واتهامات أخرى بينها التخابر مع تنظيم القاعدة.

 

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