بالصور..اجتماع محافظ القليوبية بالقوات المسلحة لتطوير قرى المحافظة

ناقش المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية بالتنسيق مع القوات المسلحة تطوير قرى محافظة القليوبية حيث سيتم تحديد القرى الأكثر إحتياجًا للمشروعات الخدمية مثل بناء المدارس والمراكز الصحية وتطوير الطرق، وستقوم القوات المسلحة بتنفيذ تلك المشروعات بدعم من المحافظة وسيتم معاينة القرى على الطبيعة لبحث مدى إحتياجها لمشروع ما وستستخدم أراضي الوقف وأراضي أملاك الدولة لتنفيذ المشروعات عليها وستكون الأولوية للمدارس ثم المصانع والمراكز الصحية .

> جاء ذلك في اطارخطة المحافظة ، للنهوض بمستوى القرى وجعلها تتمتع بكل المميزات التي تتمتع بها المدينة حتى يتساوى مواطني القرية بالمدن في كافة الحقوق في أسرع وقت ممكن حتى نعوضها ما فاتها من تقدم وإزدهار في السابق ليشعر أهالى تلك القرى بأنهم في أعيننا وقلوبنا لأنهم أهالينا وواجب علينا خدمتهم ورفع المعاناة عنهم.