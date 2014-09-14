أخبار عاجلة

مساء الأنوار - قراءة فى صحافة الغد .. الثلاثاء 04 إبريل 2017 .. مع أ. محمد صيام -
مساء الانوار: لقاء مع ك/ خوان ماكيدا المدير الفني لـ الإتحاد السكندري ود. شريف إبراهيم -
مصدر: نجم الزمالك السابق تعدى بالضرب على موظف بإمبابة.. وأمن الجيزة ترد -
سحر نصر: ترامب وعد بضخ استثمارات أمريكية في السوق المصري -
جامعة أسوان تنظم مهرجان «أيام اللغة البرتغالية» بمشاركة دولية -
وزير الإسكان يوافق على تخصيص 10 أفدنة لإقامة وحدة إدارة مرور بالأقصر -
«صحة البرلمان» تكتشف عجزا في الأطباء والتمريض بمستشفيات أسوان -
مساء الانوار - لقاءات على هامش كأس رئيس دولة الإمارات للخيول العربية -
مساء الأنوار - د. شريف إبراهيم: الاهلى والزمالك بالفعل طلبا كاسونجو من الاتحاد السكندري -
وصول أبناء محمود عبد العزيز إلى عزاء والدة بوسي شلبي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

بالصور .. رئيس جامعة المنصورة تلتقى بالطلاب الجدد بكلية العلوم

Google+ Print
بالصور .. رئيس جامعة المنصورة تلتقى بالطلاب الجدد بكلية العلوم بالصور .. رئيس جامعة المنصورة تلتقى بالطلاب الجدد بكلية العلوم

رئيس جامعة المنصورة تلتقى بالطلاب الجدد

عقدت الدكتورة ماجدة نصر القائم بعمل رئيس جامعة المنصورة لقاء طلابيا بالطلاب الجدد بكلية العلوم في إطار إجراءات واستعدادات جامعة المنصورة لاستقبال العام الدراسى الجديد 2014- 2015 م.

حضر اللقاء الدكتور احمد حبيب عميد كلية العلوم والدكتور احمد الجرايحى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة عزة اسماعيل وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.

وأكدت نصر ان كلية العلوم تعمل على تخرج العلماء وستعمل الكلية والجامعة على أن تستعيد دورها فى تنمية العقول وتأهيل جيل قادر على المنافسة فى سوق العمل داخليا وخارجيا ، مشيرة الى ان الجامعة قلعة للعلم فقط وليست مكان لممارسة أى نشاط حزبى أو سياسى وشددت على ضرورة التزام الطالب بالآداب والأخلاق الجامعية.

وأضافت نصر انه سيتم عقد لقاء مستمرة لتعريف الطلاب على اقسام وأنشطة الكلية ليتعرف الطالب ماله وما عليه كما سيتم تنشيط الانشطة الثقافية داخل الجامعة كما سيتم تنشيط كافة الأنشطة الثقافة و السياسية من خلال برلمان الشباب الذى يعد محاكاة لممارسة النشاط السياسى داخل البرلمان وان الجامعة تعمل على تنمية شخصية الطالب خلال المرحلة المقبلة من خلال تنمية المهارات والمشاركة في الأنشطة الثقافية المختلفة.

وأكدت أن الإدارة تسعد دائما بأن تستمع لآراء واقتراحات والمشكلات المتعلقة بالطلاب والعملية التعليمية لعمل على حل هذه المشكلات والمساهمة فى تطوير الجامعة لتكون فى مصاف الجامعات الدولية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا