بالصور .. رئيس جامعة المنصورة تلتقى بالطلاب الجدد بكلية العلوم

عقدت الدكتورة ماجدة نصر القائم بعمل رئيس جامعة المنصورة لقاء طلابيا بالطلاب الجدد بكلية العلوم في إطار إجراءات واستعدادات جامعة المنصورة لاستقبال العام الدراسى الجديد 2014- 2015 م.

حضر اللقاء الدكتور احمد حبيب عميد كلية العلوم والدكتور احمد الجرايحى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة عزة اسماعيل وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.

وأكدت نصر ان كلية العلوم تعمل على تخرج العلماء وستعمل الكلية والجامعة على أن تستعيد دورها فى تنمية العقول وتأهيل جيل قادر على المنافسة فى سوق العمل داخليا وخارجيا ، مشيرة الى ان الجامعة قلعة للعلم فقط وليست مكان لممارسة أى نشاط حزبى أو سياسى وشددت على ضرورة التزام الطالب بالآداب والأخلاق الجامعية.

وأضافت نصر انه سيتم عقد لقاء مستمرة لتعريف الطلاب على اقسام وأنشطة الكلية ليتعرف الطالب ماله وما عليه كما سيتم تنشيط الانشطة الثقافية داخل الجامعة كما سيتم تنشيط كافة الأنشطة الثقافة و السياسية من خلال برلمان الشباب الذى يعد محاكاة لممارسة النشاط السياسى داخل البرلمان وان الجامعة تعمل على تنمية شخصية الطالب خلال المرحلة المقبلة من خلال تنمية المهارات والمشاركة في الأنشطة الثقافية المختلفة.

وأكدت أن الإدارة تسعد دائما بأن تستمع لآراء واقتراحات والمشكلات المتعلقة بالطلاب والعملية التعليمية لعمل على حل هذه المشكلات والمساهمة فى تطوير الجامعة لتكون فى مصاف الجامعات الدولية.