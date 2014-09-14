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إنذار عاجل لمدحت شلبي بعدم الظهور في أي قنوات خلال فترة تعاقده

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إنذار عاجل لمدحت شلبي بعدم الظهور في أي قنوات خلال فترة تعاقده إنذار عاجل لمدحت شلبي بعدم الظهور في أي قنوات خلال فترة تعاقده

14 سبتمبر 2014 | 1:48 مساءً

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مدحت شلبي

 وجهت شركة كرنتا للإنتاج والتوزيع المملوكة لعمرو الكحكي إنذارا على يد محضر للمعلق الرياضي مدحت شلبي وقناة ” أم بي سي ” لمخالفته الاتفاق المبرم بينه وبين شركة عمرو الكحكي في عدم الظهور على أي محطات او شاشات أو برامج طوال مدة تعاقده التي بدأت من 6/2/2014 نظير راتب شهري قدره 300 ألف جنيه إلا أنه خالف هذا الاتفاق وأخل ببنود العقد معلنا ظهوره على قناة ” أم بي سي ” في الاستديو التحليلي لها لمباراة الأهلي والزمالك المقرر إذاعتها بتاريخ 14/9/2014 وأنذر عمرو الكحكي مدينة الإنتاج الإعلامي بمنع دخول مدحت شلبي للمدينة لمخالفته لشروط التعاقد وتقدمت الشركة كذلك بشكوى إلى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وأصدرت توكيلا لـ د سمير صبري المحامي لاتخاذ الإجراءات القانونية ومقاضاة مدحت شلبي .

2014-09-14

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