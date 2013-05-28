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معلمو بني سويف يفشلون في اقتحام مبنى مديرية "التعليم"

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معلمو بني سويف يفشلون في اقتحام مبنى مديرية "التعليم" معلمو بني سويف يفشلون في اقتحام مبنى مديرية "التعليم"
المحتجون يطالبون بصرف رواتبهم المتأخرة.. والمسؤولون يتجاهلون مطالبهم

كتب : محمد خلف أمين الثلاثاء 28-05-2013 17:17

فشل معلمون متعاقدون ببني سويف، في اقتحام مبنى مديرية التربية والتعليم بشارع صلاح سالم، وأغلق أفراد أمن المديرية أبواب المبنى بالسلاسل، خوفا من اقتحامها، مما دفع المعلمين والإداريين والعمال أصحاب المصالح إلى القفز من أعلى الباب الرئيس، حتى يتمكنوا من الدخول والوصول إلى الموظفين العاملين بالأقسام المختلفة لقضاء مصالحهم.

وكان العشرات من معلمي العقود تظاهروا أمام مبنى المديرية بمدينة بني سويف لليوم الثاني، للمطالبة بصرف رواتب شهري إبريل ومايو، معربين عن استيائهم من تجاهل مسؤولي التعليم بالمديرية لمطالبهم وعدم وقوف النقابة بجانبهم، وأغلق أمن المديرية الأبواب خوفا من اقتحام المحتجين للمبنى.

وأكد المتعاقدون أن عددهم يزيد عن 7 آلاف يعملون منذ أكثر من عام ونصف بمختلف مدارس الإدارات التعليمية، ويتقاضون رواتب تصل إلى 670 جنيها من الصناديق الخاصة بالمحافظة، لافتين إلى أنهم فوجئوا بتوقف صرف الرواتب منذ شهرين وطالبهم مسؤولو التربية والتعليم بالانتظار حتى وصول الدعم المادي اللازم وصرفها في شهر يوليو القادم بعد تعزيز البند.

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