بالصور والفيديو.. تزايد أعداد المواطنين في مكاتب البريد والبنوك بالقليوبية لشراء شهادات استثمار القناة

أقبل مواطني القليوبية بكثافة على بنوك ومكاتب البريد بالمحافظة لشراء شهادات استثمار قناة السويس، وشهد فرع البنك الأهلى ببنها اقبالاً شديداً من المواطنين الراغبين فى شراء الشهادات.

وقال السيد الصباحي، أحد العاملين بالبنك، إنه تم رصد إقبال كل شرائح المجتمع وتسابق المواطنين علي اعمال الشراء، مشيراً إلى ان العمل ممتد إلى الساعة 11 مساءً وأن هناك تعاون لتذليل المشاكل ونحن علي استعداد للتضحية من اجل راحة العميل حتى لواستمر العمل للواحدة صباحًا حتى نحكي لأحفادنا مشاركتنا بجهد في نقل الوطن نقلة عظيمة.

وأشار إلى أن الشعب أثبت أنه يستطيع مواجهة التحديات وقهر أي صعاب وأن العاملين في البنك الأهلي يكتسبون كل يوم خبرات أكبر لتذليل كافة الصعاب أمام المشترين.

واوضح أن البنك الأهلي هو قلب الإقتصاد الوطني وهو صاحب رؤية ونحن فخورون بذلك ولنا الحصة الغالبة من إصدار شهادات استثمار القناة لثقة العملاء ونوع الخدمة فنحن حريصين على ذلك وتقديمها بجودة.

وتوقع جميع العاملون بالبنك ، تغطية المبالغ المطلوبة من خلال كافة البنوك وقال نحن شعب عظيم وقادر في المحن والشدائد فمشهد اندفاع العملاء وتسابقهم يؤكد ذلك فهذا المشروع القومي للأجيال القادمة، مضيفاً «إنشاء الله هذه هي البداية لمشاريع وطنية آخرى ترفع من شأن مصر أمام العالم أجمع».

وقال الصباحى إن الاقبال فى تزايد، مشيراً إلى وجود تعليمات من البنك المركزى بعدم الافصاح عن حجم المبيعات الخاصة بالشهادات .

وقال إن التعامل من خلال خدمة العملاء والتللرات بما لايقل عن نحو 20 موظفا وتحت الاشراف المباشر لإدارة البنك ويتم تقديم التيسيرات للمواطنين وتوفير سبل الراحة لهم.

وأشار إلى أن أبرز الأمور فى عمليات الشراء هو ظهور الوازع الوطنى والقومى لدى الأفراد وبما يبشر بإمكانية التجربة لمشروعات قومية اخرى يتم من خلالها اعادة بناء مصر بسواعد ابنائها

وشهد بنك مصر إقبالاً شديداً من قبل المواطنين على عمليات الشراء.

وقال سامى رسلان، مدير فرع بنك مصر ببنها، إن الإقبال شديد من المواطنين على عمليات الشراء، وطالب المواطنين بالاستمرار فى الشراء دعمًا للمشروع القومى الذى سيفيد مصر بكافة أبنائها.

فيما شهدت مكاتب البريد بالقليوبية اقبالا شديدا على شراء شهادات القناة وامتدت الطوابير لمسافات طويلة خارج المكاتب.

وأكد العاملون بالبريد أن قيمة السحب ارتفعت بشكل كبير مع تزايد اعمال شراء الشهادات داعين مواطنى مصر بالشراء دعما للمشروع الوطنى.

" frameborder="0">