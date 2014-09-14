النائب العام يأمربالتحقيق في بلاغ ضد حركة ضنك

كلف النائب العام المستشار هشام بركات، المحامي العام الأول لنيابة شمال الجيزة الكلية، المستشار أحمد البقلي، بالتحقيق في البلاغ المقدم من الناشط السياسيى سيف نور العزازي، ضد أعضاء حركة “ضنك”، والذي يطالب فيه بسرعة القبض على أعضاء الحركة المتخفيين، وإلزام جهاز الأمن الوطني بالتحريات حول ما تفعله الحركة على مواقع التواصل الإجتماعي.

> كان مقدم البلاغ رقم 18411 لسنة 2014 عرائض النائب العام، ذكر فيه أن أعضاء الحركة يقومون بتحريض الناس الضعفاء على التظاهر ضد رئيس الجمهورية، والحكومة، والنائب العام، و يهددون الشعب والحكومة بالتخريب والقتل ويسبون تظاهرات 30 يونيو.

> جدير بالذكر أنه تم القبض على 9أعضاء في الحركة في إحدى تظاهراتها، التي نظمتها خلال الأيام الماضية، كما تم القبض على 13 أخرين في مظاهرة في منطقة أخرى.