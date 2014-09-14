قاضى مذبحة رفح الثانية يطلب من الدفاع تنسيق المرافعات .. والدفاع يطلب التأجيل

طلب قاضى محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره ، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، من هيئة الدفاع عن المتهمين تنسيق خطة الدفاع أمام المحكمة وترتيب دور كل محامى فى الدفاع عن موكله ، والدفاع يطلب أجل كبير للاستعداد ، وذلك بجلسة محاكمة المتهمين “عادل حبارة” و34 متهمًا آخرين بخلية “المهاجرين والأنصار”، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ”مذبحة رفح الثانية”.

وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين، اتهامات بارتكاب جرائم إرهابية بمحافظات شمال سيناء والقاهرة وجنوب سيناء، ونسب لهم ارتكاب ما يعرف إعلاميًا بـ”مذبحة رفح الثانية”، التى راح ضحيتها 25 شهيدًا من مجندى الأمن المركزى، بجانب قتل مجندين بـ”بلبيس”، واتهامات أخرى، بينها التخابر مع تنظيم القاعدة.