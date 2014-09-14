وزير الرى يفتتح المغذى الحربى بالبحيرة

إفتتح الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى المغذى الحربى الذي يبلغ تكلفته الإجمالية نحو 8،5 مليون جنيه بالبحيرة، والذي يهدف إلى تغذية نهاية ترعة الحاجر وفروعها في الحبس الواقع خلف حجز ك53،0 لخدمة زمام يقدر بنحو 30 ألف فدان.

وكان في استقباله اللواء مصطفى هدهود محافظ الإقليم. يذكر أن المغذى يؤدى إلى تحسين الرى بحبس نهايات ترعة الحاجر البالغ طولها 68 كم بالإضافة إلى فروعها، وتوفير مياه الرى بمجرى ترعة النوبارية للاستفادة بها في حسم الشكاوى بتفتيش رى العامرية وإدارة رى النصر، فضلًا عن توفير المياه بمناسيب أعلا لمحطات مياه الشرب الأخذه من ترعة النوبارية.