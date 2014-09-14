بالصور .. محافظ سوهاج يشهد وقائع المؤتمر الختامى لمبادرة أفلاطون

شهد اللواء / محمود عتيق محافظ سوهاج صباح اليوم الأحد بقصر ثقافة سوهاج وقائع المؤتمر الختامى لمبادرة أفلاطون وبرنامج الرفلكت تحت رعاية هيئة بلان الدولية بالشراكة مع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار ضمن فعاليات الاحتفال باليوم العالمى لمحو الأمية فى الثامن من سبتمبر من كل عام, وذلك بحضور د / ايمن صادق ـ مدير برامج الصعيد بهيئة بلان , و محمد الدالى ـ مدير عام هيئة محو الامية وتعليم الكبار بسوهاج ، و د / محمد عبد العال ـ وكيل وزارة الصحة بسوهاج ، و أحمد الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة ، و عبد العزيز عطية ـ وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج , وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية الشريكة بسوهاج .

> ويتمحور برنامج افلاطون والذى تم تنفيذه فى 10 قرى بمدن سوهاج وأخميم وساقلته وجهينة على تلبيه طموحات الأطفال من خلال الأيمان بان الأطفال هم أحد أهم العوامل التى تلعب دورًا فى احداث التغيير نحو الأفضل فالاطفال يملكون العديد من المهارات والقدرات الاجتماعية والمالية كما يملكون احس المسئولية الاجتماعية لتشكيل الأساس لمجتمع عالمى اكثر انفتاحُا وتكيفًا مع التغيرات وقادر على كسر حلقة الفقر اما بالنسبة لبرنامج رفلكت والذى يتم تنفيذه تحت شعار ” نتعلم للحياة ـ محو الامية باستخدام منهجية الريفلكت التي تهدف إلى اكساب المشاركات بالبرنامج بعض المهارات الحرفية وتدريبهم على الإسعافات الأولية .

> وخلال المؤتمر أشار د / أيمن صادق إلى إن هيئة بلان تعمل فى مصر منذ 32 عام مع اكثر من 80 جمعية أهلية لتنفيذ برامجها على مدار 5 سنوات بالصعيد لأجل تحقيق التنمية المجتمعية المتمركزة حول الطفل وخاصة الاطفال الأكثر تهميشًا مؤكدًا على إن الهيئة لاقت تعاون كبير ومثمر من جانب محافظة سوهاج دون باقى محافظات الصعيد لتنفيذ البرامج الخاصة بها .

> كما أكد محمد الدالى على ضرورة تبنى شعار ” محو الأمية والتنمية المستدامة ” للتذكير بحقيقة بسيطة مفادها إن محو الأمية لا يغير حياة الفرد فقط بل ينقذه مشيرًا إلى إن الهيئة العامة لتعليم الكبار والتى تعنى بتنسيق جهود محو الأمية بالشراكة الفاعلة مع العديد من المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية وهيئات المجتمع المدنى تسعى لتنفيذ خطة طموحة على مستوى محافظة سوهاج تستهدف محولامية ما يزيد عن 200 ألف مواطن سوهاجى معتمدة فى ذلك على شراكة مع مؤسسات حكومية وحوالى 34 مؤسسة فاعلة من مؤسسات المجتمع المدنى فى مقدمتها مؤسسة بلان

> وأضاف الدالى إن لتلك الشراكة ثار ايجابية بدت تباشيرها بتحقيقالمستهدف من الربع الأول من خطة هذا العام بنسبة تزيد عن 100% وهو ما يمثل ضعف ما تم تحقيقه فى العامين الماضيين مجتمعين مشيرًإ ىإن الدولة وفرت اعتمادات كبيرة لخطة محومية لهذا العام تضمنها ولاول مرة حوافز مالية شهرية تمنح للدارسين بالقرى الاكثر احتياجا بسوهاجاعتبارًا من سبتمبر الجارى .

وأعرب المحافظ عن شكره لهيئة بلان والهيئة العامة لتعليم الكبار والجمعيات الاهلية على مجهوداتهم فى مجال محو الامية مؤكدا على ضرورة تواجد المشاركة الفعالة بين هذه الجهات لحل مشكلة الامية ، لافتا الي اهمية بناء الشباب بدلا من بناء المصانع لان الشباب هم الاساس لبناء هذه المصانع وبناء المجتمعات ، كما ان هناك جهود كبيرة مبذولة من الدولة لتحسين مستوى التعليم من خلال بناء مدارس جديدة لتقليل الكثافة بالفصول المدرسية لتوفير تعليم افضل للطلاب والقضاء على الثغرة الموجودة بمحافظات الصعيد وهى التسرب من التعليم .

> وايمانا من هيئة بلان بمجهودات المحافظ فقد قام الدكتور / ايمن صادق بتقديم درع الهيئة تكريما وتقديرا له.