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جامعة القاهرة تشكل لجنة لتطوير مستشفى قصر العيني الفرنساوي

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جامعة القاهرة تشكل لجنة لتطوير مستشفى قصر العيني الفرنساوي جامعة القاهرة تشكل لجنة لتطوير مستشفى قصر العيني الفرنساوي

أصدر رئيس جامعة القاهرة الدكتور جابر نصار، قرارا بتشكيل لجنة،( لتطوير مستشفى قصر العيني التعليمي الفرنساوي الجديد، ومراجعة لوائحه ونظام عمله، واقتراح آليات النهوض بالمستشفى ورفع كفاءة الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين) ،اليوم الأحد، ويترأس اللجنة الأستاذ بكلية الطب وأول مدير لمستشفى (الفرنساوي) الدكتور فؤاد النواوي.

وتضم اللجنة في عضويتها كل من رؤساء أقسام (أمراض الباطنة العامة، والجراحة العامة، والتخدير، والأشعة التشخيصية، والحالات الحرجة، والباثولوجيا الإكلينيكية والكيميائية، والقلب)، كما تضم اللجنة (أستاذ جراحة القلب والصدر بطب قصر العيني الدكتور وجيه سعد إبراهيم البرعي، والأستاذ بكلية الإقتصاد والعلوم السياسية الدكتور صالح عبد الرحمن الشيخ، والأستاذ بكلية الطب البيطري والخبير في التنمية البشرية الدكتورمحمد رفعت خطاب، ورئيس الإدارة المركزية للشؤون القانونية بالجامعة سعيد السيد حسن، والمسؤلين بالإدارة العامة للتوجيه المالي والإداري الدكتور محمد مصطفى رضوان، والدكتورة شادية عبد النعيم، وعلى الجنة أن تستعين بخبراء من داخل المستشفى أو من خارجها لإنجاز عملها.

وأكد الدكتور جابر نصارعلى أن هناك خطة شاملة للجامعة، لتطوير مستشفياتها الجامعية، والتي تعد من أقدم المستشفيات التعليمية والعلاجية في والشرق الأوسط، وتضم 17 مستشفى تعليمي وعلاجي في جميع فروع الطب، وتتضمن الخطة دراسة أوضاع كل مستشفى على حده بهدف رفع كفاءتها، وتقديم خدمات علاجية أفضل للمواطنين، مشيراً إلى أن العام المقبل سيكون عام المستشفيات الجامعية بجامعة القاهرة.

وقال نصار”أن مستشفيات جامعة القاهرة تقدم الخدمة العلاجية للمواطنين من جميع محافظات مصر، وتصل نسبة الإشغال فيها إلى نحو 150 %، وهناك مشكلتان أساسيتان تواجهان مستشفيات جامعة القاهرة، وهما (نقص أفراد الأمن ومشكلة التمريض) وفي إطار تفهمه لهذا الأمر فقد وجه بحل مشكلة الأمن من خلال وزارة الداخلية، ومشكلة التمريض بالتعاون بين نقابتها ووزارة الصحة والمعهد الفني للتمريض، لإيجاد حلول لإشكاليات التمريض بالمستشفيات الجامعية.

 

أ ش أ

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