أمن المنوفية يعتدي على وقفة متحدي الإعاقة أمام ديوان عام المحافظة

أعتدى مأمور قسم شرطة شبين الكوم والقوة المرافقة له على وقفة متحدي الإعاقة بالمنوفية صباح اليوم الأحد عقب رفضهم فض الوقفة والانصراف من أمام الديوان العام للمحافظة .

حيث تظاهر صباح اليوم العشرات من ذوى الاحتياجات الخاصة أمام ديوان عام محافظة المنوفية للمطالبة بتنفيذ وعود المسئولين لهم وتعيينهم فى الوظائف الحكومية تفعيلًا لنسبة ال % 5 التى كفلها القانون للمعاقين معلنين رفضهم تلقي الإعانات الشهرية وهدد المتظاهرون بالدخول فى اعتصام مفتوح أمام ديوان المنوفية حتى تنفيذ الوعود وتعيينهم.

> وردد المشاركون فى الاعتصام ” اه يا حكومة هز الوسط اكلتونا العيش بالقسط ، لا إحنا فلول ولا إخوان إحنا الشعب الجعان ويا شيرين ياشيرين فين حق المعاقين ، قالوا عدالة وقالوا حرية والوساطة زى ما هى ”

وبعد نحو الساعة من الوقفة فوجئ المتظاهرون بمأمور قسم شرطة شبين الكوم ومعه عدد من أمناء الشرطة والمخبرين وطلبوا منهم الانصراف من أمام ديوان عام المحافظة وتطور الأمر إلى اعتداء المأمور على أحد متحدي الإعاقة وهو ” السيد على ” باللكمات في وجهه وتوجيه الشتائم والسباب للمتظاهرين والتهديد بإعتقالهم اذا لم يتم صرفهم .