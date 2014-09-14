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ضبط 99 أسطوانة غاز بمصنع طوب بالدقهلية

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ضبط 99 أسطوانة غاز بمصنع طوب بالدقهلية ضبط 99 أسطوانة غاز بمصنع طوب بالدقهلية

أرشيفية

تمكنت شرطة مباحث بالدقهلية من ضبط 99 أسطوانة غاز بأحد مصانع الطوب.

تلقى اللواء محمد الشرقاوى، مديرأمن الدقهلية، أخطارا من شرطة التموين بضبط احمد ابراهيم احمد ابوالخير 35 سنة ومقيم بناحية الديرس مركز اجا المدير المسئول عن مصنع طوب طفلى بناحية الديرس مركز اجا ملك عبلة المتولى عنتر المستاجرة لياسر عبدالقادر الغرو القميم بناحية زفتى محافظة الغربية وذلك لقيامهم باستخدام اسطوانات غاز كبيرة الحجم سعة 25 كجم مدعمه من قبل الدولة كوقود فى صناعة الطوب بدلا من المازوت بالمخالفة للقوانين والقرارات التموينية لكمية قدرها عدد 99 اسطوانه غاز منهم عدد 59 اسطوانة معبئة بالغاز كمية قدرها 1.465 طن بعضها مركب على محابس متصلة بمواسير تستخدم فى عمليات حرق الطوب بقصد تحقيق ارباح طائلة غير مشروعة والاستفادة من فارق سعر الدعم.

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