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بالصور .. أهالي منشأة شنوان بالمنوفية يحرقون منزل عائلة أبو شادي

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بالصور .. أهالي منشأة شنوان بالمنوفية يحرقون منزل عائلة أبو شادي بالصور .. أهالي منشأة شنوان بالمنوفية يحرقون منزل عائلة أبو شادي

منزل عائلة ابو شادى

أعلن أهالى قرة منشاة شنوان التابعة لمركز شبين الكوم عصر اليوم السبت خلو القرية بأكملها من أبناء عائلة أبو شادي  وقام الأهالى بإحراق المنزل الخاص بالعائلة في القرية  عقب قيام احد أبناء أبو شادي بقتل أخر من عائلة أبو على .
> وكانت مشادات تطورت إلى اشتباكات نشبت في الساعات الأولى من صباح اليوم بين عائلتي أبو على وأبو شادي استخدم فيها الطرفان الحجارة والطوب والعصي الخشبية  وتدخلت قوات الشرطة من الأمن المركزي لمحاولة السيطرة على الوضع في القرية  وتجددت الاشتباكات صباحًا مما أدى إلى إصابة ثلاثة من القوات ضابط ورقيب سرى وخفير نظامي وجمعهم من قوة مركز شبين الكوم .
> بينما ثار الاهالى عصر اليوم على أبناء عائلة أبو شادي وقاموا بطردهم من القرية بأكملها معلنين رفضهم لتواجدهم في القرية .

 

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