وصفة الدجاج بصلصة الشبت

تقدم الطاهية إيناس عاهد وصفة مبتكرة وجديدة هي الدجاج بصلصة الشبت، جربيها في عزوماتك لترضي ضيوفك

المقادير:



4 صدوردجاج مسحب مدقوق

2 حبة جزر مبشور

1/2 كوب ملفوف مقطع

1حبة فلفل أخضر مقطعة

1 ملعقة كبيرة خردل

3 ملاعق كبيرة مايونيز

3 ملاعق كبيرة صلصة صويا صوص.



لصلصة الكريما والشبت

بصلة مقطعة شرائح

3 ملاعق كبيرة زبدة

1 مكعب مرقة دجاج

1سن ثوم مهروس

1/4 ملعقة صغيرة فلفل أسود

1/4 معلقة صغيرة كزبرة مفرومة ناعمة

1 ضمة كبيرة شبت مفروم ناعم

3 كوب كريما سائلة

1/4 كوب جبنة موزاريلا



مقادير نقع الدجاج :

1/4 كوب زيت نباتي

2 معلقة كبيرة خل

1بصلة مبروشة

1/2 ملعقة صغيرة كزبرة جافة

1/2 ملعقة صغيرة فلفل أسود

1/2 ملعقة صغيرة قرفة

1/2 ملعقة صغيرة بهار مشكل

طريقة التحضير:

1. ننقع الدجاج بمقادير النقع ثم يحشى بالحشوه ويغلق بعيدان الخشب الصغيرة

2. نصف الدجاج بعد حشوه بصينية

3. نقلي البصل والثوم والكزبرة والشبت بالقليل من الزيت حتى يذبلو ثم نضيف الكريما وبعد أن يتجانس الخليط نخلطها بالخلاط الكهربائي لتصبح مثل الصوصو

4. نضيف الصوص على الدجاج ونغطي الصينية بورق الألمنيوم وندخلها الفرن لمدة 40 دقيقه لتستوي ثم نرفع ورق القصدير ونضع الجبنه ونتركها لتسيح وتقدم

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