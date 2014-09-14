أخبار عاجلة

مساء الأنوار - قراءة فى صحافة الغد .. الثلاثاء 04 إبريل 2017 .. مع أ. محمد صيام -
مساء الانوار: لقاء مع ك/ خوان ماكيدا المدير الفني لـ الإتحاد السكندري ود. شريف إبراهيم -
مصدر: نجم الزمالك السابق تعدى بالضرب على موظف بإمبابة.. وأمن الجيزة ترد -
سحر نصر: ترامب وعد بضخ استثمارات أمريكية في السوق المصري -
جامعة أسوان تنظم مهرجان «أيام اللغة البرتغالية» بمشاركة دولية -
وزير الإسكان يوافق على تخصيص 10 أفدنة لإقامة وحدة إدارة مرور بالأقصر -
«صحة البرلمان» تكتشف عجزا في الأطباء والتمريض بمستشفيات أسوان -
مساء الانوار - لقاءات على هامش كأس رئيس دولة الإمارات للخيول العربية -
مساء الأنوار - د. شريف إبراهيم: الاهلى والزمالك بالفعل طلبا كاسونجو من الاتحاد السكندري -
وصول أبناء محمود عبد العزيز إلى عزاء والدة بوسي شلبي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. سيدتي

وصفة الدجاج بصلصة الشبت

Google+ Print
وصفة الدجاج بصلصة الشبت وصفة الدجاج بصلصة الشبت

الأحد 14-09-2014 10:34

تقدم الطاهية إيناس عاهد وصفة مبتكرة وجديدة هي الدجاج بصلصة الشبت، جربيها في عزوماتك لترضي ضيوفك

 

 

المقادير:


 4 صدوردجاج مسحب مدقوق

  2 حبة جزر مبشور

1/2  كوب  ملفوف مقطع

1حبة  فلفل أخضر مقطعة
1 ملعقة كبيرة خردل

3 ملاعق كبيرة  مايونيز

3 ملاعق كبيرة صلصة صويا صوص.
 

لصلصة الكريما والشبت 
بصلة مقطعة شرائح

3 ملاعق كبيرة زبدة

1 مكعب مرقة دجاج

1سن ثوم مهروس

1/4 ملعقة صغيرة فلفل أسود

1/4 معلقة صغيرة كزبرة مفرومة ناعمة

1 ضمة كبيرة شبت مفروم ناعم

3 كوب كريما سائلة

 1/4  كوب  جبنة موزاريلا 
 

مقادير نقع الدجاج :

1/4 كوب زيت نباتي

2 معلقة كبيرة خل

1بصلة مبروشة

 1/2 ملعقة صغيرة كزبرة جافة

 1/2 ملعقة صغيرة فلفل أسود

1/2 ملعقة صغيرة قرفة

 1/2 ملعقة صغيرة بهار مشكل 

 

طريقة التحضير:

1.  ننقع الدجاج بمقادير النقع ثم يحشى بالحشوه ويغلق بعيدان الخشب الصغيرة

2.   نصف الدجاج بعد حشوه بصينية

3.   نقلي البصل والثوم والكزبرة والشبت بالقليل من الزيت حتى يذبلو ثم نضيف الكريما وبعد أن يتجانس الخليط نخلطها بالخلاط الكهربائي لتصبح مثل الصوصو

4.  نضيف الصوص على الدجاج ونغطي الصينية بورق الألمنيوم وندخلها الفرن لمدة 40 دقيقه لتستوي ثم نرفع ورق القصدير ونضع الجبنه ونتركها لتسيح وتقدم

 

 

شاهدي المزيد من الوصفات 

 

لا تفوّتوا أبداً متابعة تطبيق "سيدتي" لأنه دليلكم الوحيد في الطبخ والمطبخ وحمليه الآن مجاناً على هذا الرابط

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي