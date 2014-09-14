بالفيديو والصور: محافظ القاهرة يتفقد أتوبيسات ذوى الأعاقة
قام محافظ القاهرة الدكتور جلال السعيد صبح اليوم باستلم الدفعة الاخيرة30اتوبيس من تعاقد على مائتين اتوبيس نقل عام لخدمة الموطنون، بحضور حسام المسح الامين العام للمجلس القومى لذوى الاعاقة .
كما تفقد المحافظ الاتوبيسات للتأكد من أن المصاعد المخصصة لذوى الاعاقة تعمل جيدا ، وأوصى السائقين على التعاون مع ذوى الاعاقة .
وأكد السعيد: أن المحافظة ستقوم بالتعاقد على دفعة أخرى من الاتوبيسات المخصصة لذوى الاعاقة لدمجهم فى الحياة العامة و تقديم كل الخدمات التى تساعده فى حياته العامة .
وشارك السائقين التابعين لهيئة النقل العام الدكتور جلال السعيد بفحصل الاوتبيسات و الائتمائنان على جودة الاتوبيس والتاكد من عمل المصعد المخصص لذوى الاعاقة بكل الاتوبيس .
المراسل : محمود عبد الحفيظ
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