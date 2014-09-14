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مدرب بلباو: برشلونة يستعيد نفس أسلوبه القديم

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مدرب بلباو: برشلونة يستعيد نفس أسلوبه القديم مدرب بلباو: برشلونة يستعيد نفس أسلوبه القديم

برشلونة، (إفي): أعرب مدرب أتليتك بلباو الإسباني إرنستو فالفيردي عن اسفه لغياب العمق عن فريقه عند الخسارة امام برشلونة بهدفين نظيفين في مباراة أكد انه لا يمكن انتقاد لاعبيه فيها على شيء.

وأشاد المدرب في مؤتمر صحفي عقب اللقاء باداء الفريق قبل الهدف الاول للبرازيلي نيمار (ق78) والذي كان فيه الفريق يسعى للتكيف على وتيرة المباراة، لكنه اعترف بان الفريق الكتالوني استحق الفوز لأنه صنع العديد من الفرص للتسجيل.

وأشاد بأداء الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائلا "إنه لاعب يجذب مدافعين او ثلاثة خلفه، وصانع الاهداف" الذي مرر لنيمار كرتيه نجح من خلالهما في تسجيل هدفين.

وأبرز ضغط فريق المدرب لويس انريكي، قائلا "يحاولون الضغط من الخطوط الامامية ويتحركون بشكل جيد ويستعيدون نفس الضغط الذي اشتهروا به في السابق".

وبرغم الهزيمة، قال المدرب "لا يمكن انتقاد اللاعبين. المنافسة مع البرسا أمر معقد. هناك فارق واضح في المستوى بين الفريقين، لكننا حاولنا تجاوزه بالضغط بشكل أكبر".

وحافظ برشلونة على العلامة الكاملة في الليجا بفوزه الثالث على التوالي، ليحصد نقطته التاسعة ويواصل الاحتفاظ بالصدارة.

ويتفوق برشلونة بفارق نقطتين عن أقرب ملاحقيه، حامل اللقب أتليتكو مدريد، وبفارق ست نقاط كاملة عن غريمه التقليدي ريال مدريد، الذي سقط في دربي العاصمة على ملعبه أمام الروخيبلانكوس بهدفين مقابل واحد ضمن نفس الجولة الثالثة.

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