الأرصاد:غدا طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية غدا الاثنين أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد وجنوب سيناء حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا تكون متكاثرة على السواحل الشمالية والرياح خفيفة إلى معتدلة تنشط على مناطق متفرقة من شمال الصعيد وعلى خليج السويس.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدل وارتفاع الموج فيه ما بين متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية والبحر الأحمر معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه ما بين مترين إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

القاهرة 23 34

الإسكندرية 20 30

مطروح 20 30

بورسعيد 25 30

دمياط 24 30

بلطيم 24 29

الإسماعيلية 23 33

السويس 23 33

العريش 21 31

نخل 21 31

طابا 21 31

الطور 26 31

مرسى علم 27 35

الغردقة 27 35

شرم الشيخ 28 35

رفح 21 31

كاترين 15 29

سيوة 23 38

المنيا 22 34

الفيوم 22 34

رأس سدر 22 32

أبوسمبل 27 38

وسط الدلتا 23 34

أسيوط 21 34

سوهاج 23 35

الأقصر 24 37

أسوان 25 38

شلاتين 26 35

حلايب 28 33

الوادى الجديد 27 38

قنا 23 38

نويبع 26 32

السلوم 21 30