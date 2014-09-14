احتراق مدرعة للأمن المركزي بالمنصورة بسبب ماس كهربي دون إصابات

تسبب ماس كهربائي في احتراق سيارة مدرعة تابعة لقطاع الأمن المركزي بالمنصورة عقب عودتها من أداء الخدمة.

تلقي اللواء محمد الشرقاوي، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول المنصورة، بأنه حال عودة الملازم أول عمرو على قنديل، الضابط بقطاع الشهيد أحمد متولي للأمن المركزي بالمنصورة، بالمدرعة رقم 5675/ب 14 شرطة التابعة للقطاع عقب انتهاء خدمته وبرفقته 6 مجند بالتسليح الخاص بهم بالإضافة للمجند قائد المدرعة في طريقه للقطاع، وأثناء سيره بشارع «الترعة» دائرة قسم شرطة أول المنصورة، توقف بميدان «أديب» بذات الشارع نتيجة ازدحام الطريق فحدث ماس كهربائي أسفل المدرعة أدى إلى اشتعال النيران بها.

وقال بيان مديرية الآمن أن قائد المدرعة قام بالاستعانة بطفاية الحريق خاصتها لإطفائها وأخطر إدارة الحماية المدنية وإدارة شرطة النجدة حيث هرعت سيارة الإطفاء وتمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده «

انتقلت قيادات قسم شرطة أول المنصورة وضباط المباحث وبالفحص تبين وجود بعض التليفيات بالمدرعة عبارة عن احتراق جميع الأجزاء غير المعدنية بالكابينة ولم ينتج عن الحادث أي إصابات بالقوات أو تلف أو فقد للذخيرة والسلاح.

ولم يتهم قائد المدرعة أحدًا بالتسبب في الحريق بالإضافة إلى أنه لا يستطيع تقدير قيمة التلفيات وترك ذلك لتقدير اللجنة الفنية المختصة، وأضاف أنه تم سحب المدرعة وإعادتها للقطاع.