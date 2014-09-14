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القبض على «غانى» أثناء تواجده أمام استراحة الضباط بالمنوفية

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القبض على «غانى» أثناء تواجده أمام استراحة الضباط بالمنوفية القبض على «غانى» أثناء تواجده أمام استراحة الضباط بالمنوفية

أرشيفية

ألقت مباحث قسم شبين الكوم القبض على شاب يحمل الجنسية الغانية لا يحمل جواز سفر اثناء تواجده أمام إستراحة الضباط بشارع الجلاء البحرى بمدينة شبين الكوم وتم عرضه على النيابة العام التى أمرت بتحريات الأمن الوطنى حول الواقعة.

تلقى اللواء ممتاز فهمى، مدير أمن المنوفية إخطارا من الرائد محمد ابو العزم يفيد بقيام الخدمة المعينة على إستراحة الضباط بشارع الجلاء شبين الكوم بضبط المدعو عدنان عبد الرحمن “غانى الجنسية” لا يحمل جواز سفر وبحوزته ورقة إثبات قيد تدرج دراسى بمعهد البحوث الاسلامية الاعدادى والثانوى للبين بالازهر الشريف وتصريح إقامة ينتهتى 9/11/2014.

وبسؤاله عن سبب تواجده شبين الكوم قرر أنه حضر للبحث عن عمل وتم تحرير محضر بالواقعة رقم 5702 إدارى قسم شبين الكوم وبالعرض على النيابة قررت طلب تحريات مباحث الامن الوطنى مع مراعة مدة الحجز القانونية للمتهم .

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