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“سيرة الحب” ينتقل إلى العين السخنة

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“سيرة الحب” ينتقل إلى العين السخنة “سيرة الحب” ينتقل إلى العين السخنة

سيرين عبدالنور

تقيم الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور منذ عدة أيام بأحد المنتجعات السياحية بالعين السخنة مع فريق عمل مسلسل “سيرة الحب”، حيث يقومون بتصوير بعض المشاهد الخاصة من أحداث الحلقات الأخيرة من الجزء الثاني من العمل.
> وتجمع المشاهد التي يجرى تصويرها بين سيرين عبدالنور وبعض أبطال العمل، ومن المقرر أن يكون المسلسل جاهزا للعرض خلال شهرين فقط حيث انتهى مخرجه محمد جمال العدل من تصوير أكثر من 70% من المشاهد، ولم يتبق له سوى المشاهد الخارجية بالعين السخنة إلى جانب مشاهد داخلية يتوقع تصويرها بأحد الاستديوهات عقب عودة فريق العمل إلى القاهرة.
> ومن المقرر أن تعرض حلقات الجزء الثاني من المسلسل على عدد من القنوات الفضائية نهاية شهر سبتمبر الجاري، وذلك بعد أن عرضت الجزء الأول خلال شهر رمضان الماضي.
> “سيرة الحب” بطولة سيرين عبد النور ومكسيم خليل وخالد سليم وسامي العدل ووليد فواز،وهو من تأليف محمد رشاد العربي، وإخراج محمد جمال العدل.
> /أ ش أ/

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