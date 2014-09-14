صحيفة لبنانية:غياب تمثيل الروم الكاثوليك يعرقل تشكيل هيئة الإشراف على الانتخابات

ذكرت صحيفة “المستقبل” اللبنانية أن عقبة جديدة تقف أمام تشكيل هيئة الإشراف على الانتخابات النيابية اللبنانية تمثّلت بغياب التمثيل الكاثوليكي عنها ممّا أثار تحفّظات لدى وزراء مسيحيين بالحكومة اللبنانية أبرزهم وزراء حزب الكتائب .

وأشارت “المستقبل” إلى أن وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق أعاد تذكير مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة الخميس الماضى بصعوبة إجراء هذه الانتخابات في ظلّ الأوضاع الأمنية القائمة «رغم التزامه بإنجاز كل الإجراءات القانونية اللازمة لهذا الاستحقاق”.

ولفتت الصحيفة إلى أن أعضاء مجلس الوزراء كانوا قد توافقوا على انتظار الاسم النهائي لأحد المرشّحين للهيئة من جانب التيّار الوطني الحر و جرى الالتزام بهذا الأمر وأبلغ وزير التربية اللبناني ممثل التيار الوطني الحر بالحكومة الياس بو صعب وزير الداخلية بالاسم المقترح.

وقالت مصادر وزارية وأخرى كتائبية للمستقبل إن الاسم الذي اقترحه «التيّار الحرّ”، وهو ينتمي إلى الطائفة المارونية، جاء بديلاً من اسم كاثوليكي ممّا يفقد طائفة الروم الكاثوليك تمثيلها في الهيئة، مع العلم أنّ التيّار اقترح خلال الاتصالات التي جرت طيلة أمس تعيين قاضٍ كاثوليكي في ديوان المحاسبة بدلاً من الهيئة.

وأضافت المصادر أن عقبة ثانية تواجه ولادة “هيئة الإشراف” وهي إصرار “التيّار الحرّ” على تسمية أكثر من عضوَين فيها من أصل أربعة مسيحيين، من دون الأخذ في الاعتبار وجود قوى مسيحية أخرى في الحكومة.

وأبدت خشيتها من أن يكون التيّار قد اتّخذ قراراً بعرقلة الانتخابات النيابية إفساحاً للمجال أمام التمديد لمجلس النواب بناء على نتائج اللقاء مؤخرا بين رئيس تكتّل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون وأمين عام “حزب الله” السيد حسن نصرالله.

أ ش أ