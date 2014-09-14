أهم الأمراض التي يتعرض لها المهبل وعلاجها

يعتبر المهبل أحد مكونات الجهاز التناسلي الهامة جداً عند المرأة، ويكشف الدكتور أحمد عامر أخصائي النساء والتوليد والعقم بمركز «ذرية الطبي» عن وظيفة هذا العضو، وأهم الأمراض التي يتعرض لها، ووصفات ونصائح إرشادية للوقاية والعلاج.

وسائل منع الحمل

ركزت كثير من وسائل منع الحمل على المهبل؛ ليكون إحدى طرق استخدام أدوات المنع ومنها: العوازل مثل الواقي النسائي، أو غطاء فتحة عنق الرحم، أو الحاجز المهبلي، وكلها يستخدم معها بعض أنواع المستحضرات القاتلة للحيوانات المنوية لزيادة الفاعلية، وتتميز ببساطتها، ولكن نسب حدوث الحمل معها مرتفعة إذا استخدمت بشكل خاطئ، بالإضافة إلى أنها تقلل الاستمتاع أثناء العلاقة.

جفاف المهبل

تخضع إفرازات الغدد المرطبة لتأثير هرمونات الأنوثة (الإستروجين) طوال فترة نشاط المبيضين (في المتوسط من عمر 15 إلى 45 عاماً)؛ لذا فإنّ بعض السيدات قد يعانين مما يسمى جفاف المهبل بعد انقطاع الدورة نتيجة نقص الهرمونات المفرزة من المبيضين، مما قد يؤثر على الاستمتاع أثناء العلاقة، وزيادة احتمال الالتهابات، وإحساس الحرقان، وفي هذه الحالة قد تستخدم الهرمونات التعويضية سواء الموضعية في صورة كريمات، أو للجسم عامة عن طريق الحبوب أو غيرها.

أورام المهبل

من الأورام الشائعة للمهبل تضخم غدة بارثولين نتيجة انسداد في القناة أو الفتحة المسؤولة عن توصيل إفرازاتها للمهبل، وتعالج في هذه الحالة جراحياً عن طريق استئصالها، أو قد يحدث تضخمها نتيجة حدوث التهاب أو خراج بالغدة نفسها، وفي هذه الحالة تعالج بالمضادات الحيوية الملائمة، مع عمل فتح في الغدة وتفريغ للقيح المحتبس. أما بالنسبة للأورام السرطانية، فهي أقل أورام الجهاز التناسلي شيوعاً عند المرأة، وعلاجها يكون جراحياً مع استخدام العلاج الكيماوي أو الإشعاعي المصاحب.

سقوط جدار المهبل

خاصة بعد تكرار الولادات الطبيعية نتيجة ارتخاء في الأربطة المحيطة بالمهبل والمثانة. وفي بعض الحالات المتقدمة قد يبرز جزء من جدار المهبل خارج الفرج، خاصة مع الدفع أثناء قضاء الحاجة، ما يؤدي إلى عدم القدرة على التحكم الكامل في البول أو التبول بصعوبة، كذلك يؤثر ذلك بلا شك على الاستمتاع أثناء العلاقة الزوجية.

علاج سقوط المهبل

يتم علاج مثل هذه الحالة حسب درجة السقوط المهبلي، وحسب نوع الشكوى، فيتدرج من استخدام بعض الكريمات التي تُعيد الأنسجة لمرونتها، ثم العلاج الجذري الجراحي بشد العضلات المرتخية. وهناك بعض الوصفات الشعبية المستخدمة في هذه الحالات مثل: الشبة التي تعمل على امتصاص السوائل من الأنسجة المحيطة، فتعطي إحساساً مؤقتاً بالضيق، ولكن قد تهيج الأغشية المخاطية، وتتسبب بالجفاف أو حدوث التهابات.



المهبل والرياضة

يعتبر خير مثال للتمرينات المفيدة لمنطقة عضلات الحوض والمهبل هو المشي لمدة نصف ساعة يومياً، كذلك التمارين الموجهة لمنطقة عضلات أسفل البطن والحوض والأفخاذ، كما يوجد بعض التمارين المتخصصة المفيدة للمهبل بشكل خاص؛ قد تفيد في تقوية عضلة المثانة والشرج وعضلات المهبل المسؤولة عن الانقباض فترة الجماع.