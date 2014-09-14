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ضبط مواد مخدرة و23 قضية تموينية في حملة أمنية بالمنيا‎

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ضبط مواد مخدرة و23 قضية تموينية في حملة أمنية بالمنيا‎ ضبط مواد مخدرة و23 قضية تموينية في حملة أمنية بالمنيا‎

أرشيفية

تمكنت الأجهزه الأمنيه بالمنيا من ضبط 117 قرص مخدر و150 جرام من نبات البانجو المخدر بحوزة 3 متهمين بقصد الإتجار بينها 90 قرص مخدر بحوزة عبدالرحمن. ى. ع 30 سنة عامل ومقيم ببندر مغاغة و 27 قرص مخدر بحوزة محمود. م. م 33 سنة عامل ومقيم ببندر المنيا و 150 جرام من نبات البانجو المخدر بحوزة المعتصم. ر. ح 25 سنة عاطل ومقيم ببندر مزار. تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وتولت النيابة العامة التحقيق.

كما تم ضبط 23 قضية تموينية متنوعة بينها 5 قضايا إنتاج خبظ غير مطابق للمواصفات 4 قضايا ناقص الوزن 5 قضايا عدم إعلان ، قضية بيع أسطوانات بوتاجاز في السوق السوداء بالإضافة إلى عدم حمل شهادة صحية إدارة محل دون ترخيص.

تحررت محاضر بالمخالفات وتولت النيابة العامة التحقيق.

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