إحالة سيدة وابنتها للمحاكمة لممارستهما الأعمال المنافية للآداب بالغردقة

قرر المستشار إيهاب مهنا، رئيس نيابة الغردقة الجزئية، إحالة سيدة وابنتها إلي المحاكمة الجنائية بتهمة ممارسة الأعمال المنافية للأداب بعد أن ألقت مباحث آداب البحر الأحمر،القبض عليهما داخل شقة مفروشة بعد أن تبين أن الأم قدمت ابنتها للأعمال المنافية للآداب بعد أن تقوم باصطياد زبائنها من على الكافيهات بالغردقة.

كانت معلومات قد وردت للعقيد محمد عبد الفتاح، رئيس مباحث الآداب بالبحر الأحمر، من “م.ص.أ” 47 سنة حارس عقار بالهضبة الشمالية بالغردقة، يفيد بأنه طلبت منه سيدة تأجير إحدى الوحدات السكنية بالعقار الذى يحرسه ساعة بــ100 جنيه، للأعمال المنافية للآداب، وكان برفقتها أخرى ورجل.

على الفور تم إخطار اللواء حمدى الجزار، مدير أمن البحر الأحمر والعميد أحمد الصادق، مدير إدارة البحث الجنائى، وتم استصدار إذن من النيابة العامة، وتشكيل فريق بحث قاده الرائد عبد المنعم الزهيرى وكيل مباحث الآداب.

وبعد تقنين الإجراءات ومداهمة الشقة، تبين أن سيدة تبلغ من العمر “48 سنة” تدعى “عزة.م.ع” قادمة من الإسكندرية إلى الغردقة منذ أسبوع، تقدم ابنتها القاصر التى تدعى “هند. ح .ح” 17 سنة للأعمال المنافية للآداب، بعد أن تقوم باصطياد زبائنها من على كافيهات المدينة، وتم ضبط ابنتها وآخر يدعى “ى ر ف” مقاول، فى وضع مخل للآداب، وتم ضبط والدتها فى إحدى غرف الشقة وكانت برفقتها حفيد لها من بنت أخرى يبلغ عمره عام ونصف.

وتبين أنها اتفقت مع المقاول على أحد الكافيهات بالغردقة، على أن يدفع لها وبنتها 250 جنيها حساب الأعمال المنافية للآداب، وإيجار الشقة المفروشة ساعة بــ 100 جنيه، وتم ضبطهم جميعًا.