«القرضاوي»: أرفض محاربة «داعش».. فمن الخيبة أن يعادي الإنسان صديقه

أعلن الدكتور يوسف القرضاوي، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، عن رفضه لمحاربة الولايات المتحدة الأمريكية لـ«داعش»، رغم اختلافه معهم في الفكر والوسيلة.

وأشار «القرضاوي» في حسابه على «تويتر»: «أمريكا لا تحركها قيم الإسلام بل مصالحها وإن سفكت الدماء».

وكتب «القرضاوي»: «أنا أختلف مع داعش تماما في الفكر والوسيلة لكني لا أقبل أبدا أن تكون من تحاربهم أمريكا التي لا تحركها قيم الإسلام بل مصالحها وإن سفكت الدماء».

وأضاف: «من الخيبة أن يعادي الإنسان صديقه ويصادق عدوه».

وتقود الولايات المتحدة الأمريكية خطة عالمية لمحاربة «داعش» وتستمر ضرباتها الجوية لأهداف تابعة للتنظيم، في الوقت الذي يقوم فيه وزير الخارجية الأمريكي جون كيري بجولة في عدد من الدول بهدف حشد الدعم للإستراتيجية الأمريكية الرامية لمحاربة مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية «داعش».